Gratis huurauto voor mensen in de zorg

Moeten bedrijven met huurauto’s dit ook in Nederland gaan aanbieden?

Mensen werkzaam in de zorg zijn momenteel keihard nodig. Een applaus geven is mooi, maar bedrijven kunnen op praktisch gebied een handje helpen. Dat is precies wat autoverhuurbedrijf Hertz doet.

In de Verenigde Staten heeft Hertz een actie lopen. Mensen die werkzaam zijn in de zorg kunnen gratis gebruik maken van een huurauto van het bedrijf. CEO Kathryn Marinello zegt tegenover The Wall Street Journal dat er een hoop huurauto’s momenteel stilstaan. Onder andere doordat de economie een klap heeft gekregen en omdat het toerisme op z’n gat ligt. Om de stilstaande huurauto’s toch een nuttige functie te geven, stelt Hertz ze beschikbaar aan het zorgpersoneel.

Het programma begint deze week in New York City. De Amerikaanse stad behoort tot één van de zwaarst getroffen Corona-gebieden in de Verenigde Staten. Het is niet duidelijk of Hertz dit programma ook in andere Amerikaanse steden gaat aanbieden.

Volgens Marinello is 20 procent van het Hertz-wagenpark in de Verenigde Staten op dit moment in gebruik. Normaal gesproken is dit tachtig procent. Voor zorgmedewerkers in New York is het gebruik van een eigen auto een veilig alternatief op het openbaar vervoer.

Het autoverhuurbedrijf zit in economisch zwaar weer. Al voor de uitbraak van het coronavirus had Hertz te maken met tegenvallende resultaten. Het aandeel Hertz is dit jaar al met 48 procent in waarde gedaald.