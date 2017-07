Oplossing voor de uitverkochte praatpalen

Jazeker. De gele palen die niemand meer gebruikt.

De menselijke psyche zit best grappig in elkaar. Op het moment dat we ergens gebruik van kunnen maken, kijken we er nauwelijks naar om. Op het moment dat dat niet meer kan moeten we het hebben. Denk aan dat leuke meisje in de brugklas of de boterhammen die je moeder voor je smeerde. Daar kunnen we de praatpaal aan toe voegen.

In Nederland kon je er tot voor kort nog van gebruik maken. Het idee achter de praatpaal is zeer nobel. Wanneer je stil kwam te staan met je Alfa Romeo wegens pech, kon je lopen naar de dichtstbijzijnde praatpaal. Aldaar kwam je in contact met de centrale, die een monteur van de Wegenwacht voor je regelde. Het heeft even geduurd. Want de mobiele telefoon is al een tijdje gemeengoed. Maar dankzij de diehard laggard die nog berichten verstuurd middels postduiven kon je dus tot voor kort nog gebruik maken van de praatpaal.

Tot voor kort, want eergisteren is de functie opgeheven. Maar ja, wat doe je dan met al die praatpalen door het land? Verkopen? Maar aan wie dan? Want niemand zit toch te wachten op zo’n gele praatstok in de huiskamer? Mis. ANWB gaf aan Ecoleon de opdracht om 500 praatpalen te verkopen voor € 299 en binnen een halfuur waren ze verkocht. Er is nu zelfs een behoorlijke handel op Marktplaats, waar ze worden aangeboden van € 325 tot € 1.000.

Dat is voor sommigen toch iets te gortig. Dus waarom zelf niet aan de slag? Dat moet de (ongetwijfeld verwarde) man in Barendrecht hebben bedacht. Hij besloot zelf maar een praatpaal te demonteren. Gelukkig was de politie snel ter plaatse, getuige hun tweet:

Ecoleon is van plan om de rest van de palen ook te verkopen. De praatpaal is 57 jaar geworden.