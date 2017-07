Lezersvraag: welke drie auto’s koop jij voor €100.000?

Dagdromen. We doen het allemaal wel eens.

Wat als de financiële situatie het toelaat om echt iets leuks in de garage te zetten? We slingeren maar al te graag de configurator aan om de ideale Porsche of Ferrari samen te stellen. En anders kunnen we kijken wat voor leuke occasions er in de aanbieding zijn op Marktplaats.

Het is ook geregeld iets wat we doen op de redactie. Je stelt een budget vast, bepaalt een paar eisen en richtlijnen en dan is het de kunst om de ultieme garage samen te stellen. Het is geen nieuw spelletje, maar het kan je toch even bezig houden. Daarom een geheel onwillekeurig terugkerende rubriek: welke auto’s koop jij?

We trappen af met een ruim budget, namelijk 100.000 euro. Daarvoor mag je drie auto’s uitkiezen:

Daily driver (Nieuw, minimaal 4 deuren en 4 zitplaatsen)

Trackday auto (vrij in te vullen)

Klassieke cabrio (minimaal 25 jaar oud)

Klinkt als een ideale garage. Om het balletje te laten rollen, hier kwam ik op uit:

Daily driver

Alfa Romeo Giulia Super 2.0 Turbo Aut. (952)

Misschien te voor de hand liggend? Natuurlijk is een dikke Jaguar XF-S of Maserati Ghibli leuker, maar dan is het hele budget erdoorheen. Ondanks dat de enthousiasteling zich op de Quadrifoglio focust en de diesels erg belangrijk zijn op de leasemarkt, staat er ook een 2.0 benzinemotor in de prijslijst. Deze levert standaard 200 pk, maar is in essentie een zwaar teruggetuned blok: voor € 600 euro heb je bij een specialist 280 pk. Verdere opties: Argento Silverstone lak (€995), 18” Lichtmetalen velgen ‘Sport’ (€950), ‘Veloce’ interieur pakket met rode sportstoelen (€1.995), het Performance Pack (sperdifferentieel, flippers en adaptief onderstel, €2.495) en een groot navigatiesysteem (€ 2.295). Dan kom je uit op een totaal van € 52.500 + 600 voor de tuning = € 53.100 voor een Alfa met 280 pk, sperdiff en rood leer. Niet verkeerd!

Trackday auto

Honda Integra Type-R (DC2)

Hij kwam afgelopen week al een keertje langs. Dat exemplaar had nauwelijks kilometers op de klok staan. Dan is het zonde om zo’n verzamelobject af te gaan raggen op circuits. Een goede gebruikte is niet makkelijk te vinden, maar ze zijn er wel. Zo vonden wij een Integra in de kleur Championship White uit 2000 met 140.000 op de klok. Dat valt dus best mee. Ook de prijs is een weggever, want de auto kost slechts € 12.750. Waarom geen snellere trackday auto? Op een circuit zijn deze Integra’s al behoorlijk vlot. Het is een fantastische auto om roadtrips te maken naar alle Europese circuits (in plaats van op telkens op één baan te rijden) en die te verkennen.

Klassieke cabrio

Ford Galaxie Sunliner Convertible (76B)

Met de gedachte van een klassieke cabrio kom je heel snel uit op de usual suspects: Mercedes SL (R107) of Jaguar XJ-S. Op zich leuk, maar eigenlijk is de Galaxie Sunliner veel gaver. In tegenstelling tot diverse open Muscle Cars heeft deze Amerikaan absoluut geen sportieve pretenties. De 5.7 liter V8 levert met moeite meer vermogen dan de 1.8 van de Integra. Maar deze auto is perfect om mee te cruisen: automaatje, radio aan (Creedence Clearwater Revival, uiteraard) en laat de V8 maar lekker roffelen. Ook nog eens een heel praktische auto: er is plaats voor zes (!) personen. Prijs voor al dit moois: € 28.500.

Dan ik in totaal uit op € 94.350. Kan ik het wisselgeld reserveren voor onderhoud en in het geval van de Ford: heel erg veel benzine. Uiteraard zijn wij benieuwd naar jullie invulling van dit ‘dilemma’. Niet alleen welke auto’s, maar ook waarom je deze keuze gemaakt hebt. Laat het weten in de comments!