32-jarige rijdt supercar de vangrail in

En toch: Respect. Diep respect.

We zien het vaker. Jonge richboys die hun peperdure auto crashen. Het is makkelijk scoren. Uiteraard zijn we niet jaloers. Het bewijst maar eens dat de waarde van de auto absoluut niet in relatie staat tot de rijkunsten van de betreffende bestuurder. Vanaf de laptop is dat heel makkelijk oordelen.

Maar in dit geval gaat die vlieger niet helemaal op. Eerst even de feiten. Vanochtend crashte een jongeman zijn supercar op de A2 in Zwitserland, bij de afrit Stans-Süd. De auto raakte in een slip en toucheerde zowel de centrale vangrail alsmede de vangrail aan de buitenkant. Om met Austin Powers te spreken: “Ouch, very, very ouch”. Als we kijken naar de foto’s kunnen we zien dat de auto in kwestie behoorlijk is beschadigd:

Maar wat voor auto is het eigenlijk? Ondanks het kwistig gebruik van koolstofvezel is het geen fout getunede Mansory of een potsierlijk speciaaltje van Pagani. Het is namelijk een Radical RXC GT. We kennen Radical als de bouwers van een van de snelste auto’s op de Nordschleife. Dat was een SR8. Radical bouwt eigenlijk raceauto’s die maar net voldoen als straatauto.

De RXC GT is geïnspireerd op de LMP2 racers. Qua specs komt ie nog aardig in de buurt. Standaard zit er een 3.5 liter EcoBoost V6 in van Ford, goed voor 400 pk. Dat is belachelijk veel vermogen voor een auto die 1.125 kg weegt. 0-100 duurt slechts 2,7 seconden en als je durft kun je 288 km/u halen. Mocht je dat niet snel genoeg vinden: je kan ook kiezen voor een 650 pk sterke variant van de Ecoboost.

Maar bij de Radical RXC GT gaat het natuurlijk niet alleen om prestaties in rechte lijn. Als je de Dunlop Direzza banden monteert kan de auto maximaal 2,1 g weerstaan. Voor het referentiekader: normale sportwagens zitten op ongeveer de helft. Dat wordt mede mogelijk gemaakt door de aerodynamica: de vleugels weten 900 kg aan neerwaartse druk te genereren. En precies met zo’n auto gaat deze jongeman op een regenachtige zondagochtend de snelweg op.

Met dank aan Kevin voor de tip!