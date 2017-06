Oranje BMW M3 mag weg voor een monsterlijk bedrag

En het is niet eens een GTS!

Auto’s en waarde. Er valt hier soms geen touw aan vast te knopen. Van de E9X BMW M3 werden diverse actiemodelletjes op de markt gebracht. Bijvoorbeeld de M3 CRT, de M3 DTM Champion Edition en het kroonjuweel: de M3 GTS (rijtest). Van de M3 bestaan er überhaupt veel varianten. Waarde collega @willeme schreef er DIT uitgebreide artikel over.

In dat artikel komt ook de zeldzame E92 M3 Lime Rock Park Edition aan bod. De naam slaat op het gelijknamige circuit in Lakeville, Connecticut. De speciale M3 beschikt onder andere over het Competition Package en een Inconel titanium uitlaat (+5 pk) van M Performance. De kleur op de auto is Fire Orange. Deze tint kennen we natuurlijk van de M3 GTS. BMW maakte 200 stuks van deze gelimiteerde versie, exclusief voor de Amerikaanse markt.

Eentje vinden op Europese bodem is dus niet makkelijk. Laat staan in Nederland. Toch is er tenminste één exemplaar in ons land. De auto staat in het Friese Leeuwarden voor een prijs van een miljoen euro. Met andere woorden: de prijs is op aanvraag. We namen contact op met het autobedrijf en zodoende kwam de echte prijs naar boven. Deze M3 Lime Rock Park Edition kost maar liefst 160.000 euro. Daarmee is de zeldzame BMW ongeveer net zo prijzig als een CRT. Een tweedehands GTS is nog duurder. Diverse exemplaren van het oranje circuitkanon staan op het internet aangeboden voor prijzen dik boven de twee ton.

De aangeboden M3 heeft 2.750 kilometer gelopen, komt uit 2012 en heeft de bekende DCT. Vanbinnen zwartlederen bekleding, een alcantara stuurwiel én bekerhouders. Het gaat hier immers om een Amerikaans actiemodelletje.

Met dank aan Frank voor de tip!