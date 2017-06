Hennessey wil 480 km/u halen met dit apparaat

Paniek bij Bugatti of zal het allemaal wel meevallen?

De boys van Hennessey hadden met de Venom GT al een bizar snelle auto in elkaar geschroefd, maar met de komst van de Bugatti Chiron is de lat weer een stukje hoger komen te liggen. De Amerikanen moesten dus weer aan de bak en hun aankomende Venom F5 wordt een hypersporter als nooit tevoren.

Men mikt voor dit ding namelijk op een topsnelheid tussen van rond de 300 mijlen per uur, da’s omgerekend 482 km/u. In tegenstelling tot bij de Venom GT wordt de basis niet gevormd door een (heftig gemodificeerde) Lotus Elise. In plaats daarvan wordt de Venom F5 een volledig nieuwe auto die extreem licht wordt. Hoe licht heeft Hennessey nog niet gecommuniceerd.

Naar verluidt krijgt de Venom F5 zo’n 1.500 pk en wordt de auto volledig straatlegaal. De acceleratie van 0-96 km/u zou in 2 tellen achter de rug zijn en volgens baasje John Hennessey wordt de nieuweling een aerodynamisch wonder met een geweldig chassis.

Voor het referentiekader: de Chiron heeft 1.500 pk en een elektronisch afgeregelde top van 420 km/u. De standaardsprint is in 2,5 seconden achter de rug en zonder restricties zou 463 km/u mogelijk moeten zijn.

Check hieronder een teaservideo van de nieuwe Venom F5.