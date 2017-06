Deze 13 Polo’s zijn wél leuk!

Jazeker: er waren wel degelijk leuke vlotte Polo's. Team AB zet ze voor je op een rij.

De Volkswagen Polo is een beetje als spruitjes: je wordt er niet heel erg blij van, maar het is wel goed.

De Polo kwam in 1976 op de markt als model onder de populaire Golf. Het duurde eventjes, maar uiteindelijk werd de Polo een heel belangrijke auto voor Volkswagen. Omdat de Polo beetje bij beetje groeide, kwam er zelfs ruimte voor nog een model onder de Polo (Lupo, Fox, Up!). De nieuwe generatie Polo is net onthuld en wat bleek: het was niet een waanzinnige transformatie. Eigenlijk een vreemde reactie, want dat is bij de Polo nog nooit het geval geweest. Volkswagen doet dit overigens heel erg bewust: de Polo is een volwassen allemansvriend. De verkoopcijfers onderstrepen dat het merk uit Wolfsburg het bij het rechte eind heeft.

In tegenstelling tot bijvoorbeeld de Renault Clio, Ford Fiesta of compacte Peugeots lijken er minder Polo’s te zijn geweest voor de enthousiasteling. Maar als we goed graven door de beeldbank van Volkswagen blijken er toch een hoop te zijn geweest. Veel zijn we (al dan niet onterecht) vergeten. We zetten de 13 leukste op een rijtje:

Polo GT (Typ 86) ’79

Sommige Audi’s zijn Volkswagens met vier ringen erop. Met de eerste generatie was het precies andersom, want de eerste Polo was eigenlijk een Audi 50. Na de facelift kwam er zowaar een Polo GT op de markt. De rode wielen maakten een koddige indruk. De meeste Polo’s hadden piepkleine motoren van rond de 1 liter inhoud, maar de GT kreeg een 1.3 viercilinder met dik 69 pk. Ondanks het erg lage gewicht (685 Kg!) was het vooral een ‘warme’ hatchback. Wel zijn ze extreem zeldzaam. Nieuw bestelde niemand er eentje en de meeste zijn weggeroest. Maar hier begon het wel voor VW met de snelle Polo’s.

Polo G40 (Typ 86C) ’87

Tweede kans. Ondanks dat de Golf vele malen populairder was, begonnen de verkopen van de Polo aan te trekken. Er waren ook semi-sportieve varianten. Denk aan de Polo Coupe in een heuse ‘GT’ uitvoering met 75 briesende paarden op de voorwielen. Dat was dan een driedeurs Polo met sportstoelen en lichtmetalen velgen. Met de G40 was er dan echt een topmodel. De motor is een 1.3 liter viercilinder met G-lader, een soort compressor. Deze pre-facelift exemplaren zie je bijna nooit en dat is eenvoudig te verklaren: er zijn er maar 500 van gebouwd, als een vorm van homologatie-special voor de Polo Cup raceserie. De meeste exemplaren zijn verkocht aan VW-werknemers.

Polo G40 (Typ 86C) ’91

Het model na de facelift zien we nog wel eens voorbij komen. De ronde koplampen werden verruild voor vierkante exemplaren. De motor bleef grotendeels gelijk. Nog altijd een 1.3 liter motor met G-lader, goed voor 113 pk. Maar het was wel een fijn vierpittertje. Uiterst soepel met een aardig geluid als bonus. 0-100 in 8,6 seconden en een top van 196 km/u was toen niet revolutionair, maar ook zeker niet onaardig voor zo’n koddig kleintje. Ook deze Polo werd niet veel verkocht. Dat kwam met name door de prijs. Voor een klein beetje meer had je namelijk de instap Golf GTI voor de deur staan.

Volkswagen Polo Harlekin (Typ 6N) ’96

Dit is geen snelle Polo. De sterkste motor die je kon krijgen was een 1.6 achtklepper met 75 pk. Het is vrij duidelijk wat de USP is: die kleuren. Oorspronkelijk had Volkswagen 20 van deze auto’s gebouwd voor promotionele doeleinden. Het publiek toonde echter veel interesse, waardoor Volkswagen besloot de Harlekin bijna ongewijzigd in productie te nemen. De auto’s werden overigens niet zo gespoten. Van de band rolden rode, gele, groene en blauwe Polo’s. Daarna werden de panelen handmatig uitgewisseld. Het was de bedoeling om 1.000 exemplaren te bouwen, maar de Harlikin bleek zo succesvol dat het aantal opliep tot 3.800 stuks.

Polo GTI (Typ 6N) ’98

In de jaren ’90 was Volkswagen hopeloos de weg kwijt als het aankomt op GTI’s. Zowel de Golf III en Golf IV zijn teleurstellend. Ja, het zijn vlotte Golfjes, maar niet echt waardig om met de drie letters te mogen pronken. De Polo GTI brengt daar een (heel klein) beetje verandering in. De 1.6 motor is hitsig, de dempers knetterhard en er zitten BBS velgen onder. De vering was echter te zacht en de besturing nogal doods. Dus nog niet een perfecte GTI, maar met deze Polo ging het in elk geval de goede kant op. Deze generatie is heel kort in Duitsland geleverd.

Polo GTI (Typ 6N2) ’00

Dan eindelijk, eind 1999, krijgen wij Nederlanders ook de mogelijkheid om over te gaan tot aanschaf van een Polo GTI. Het is een beetje een dubbel verhaal. Aan de ene kant is het de snelste Polo op dat moment. De 1.6 zestienklepper mobiliseert met graagte 125 pk en is tot redelijke prestaties in staat. Ook ziet deze Polo GTI er heerlijk dik uit. Maar helaas blijft het daarbij. De rij-eigenschappen zijn niet echt GTI-waardig. Ook is de veel leukere Lupo GTI uitgerust met dezelfde motor. Ander nadeel: het neefje van de Ibiza is met 156 pk te krijgen en aanzienlijk goedkoper. Gauw vergeten. Op het uiterlijk na.

Polo GT TDI (Typ 9N) ’04

Het oude bekende liedje. De Polo IV was een goede auto, maar niet eentje waar de enthousiasteling heel uh… enthousiast van wordt. De dikste benzinemotor was een 1.4 die, als je heel erg je best deed, zo’n 100 pk wist te mobiliseren. Ook in ‘GT’-uitvoering werd het geen sprankelende auto. Gelukkig was Volkswagen destijds wel goed bezig met diesels. Want de andere optie was een 1.9 TDI met pompverstuiver. Dan had je ineens 130 pk beschikbaar onder de rechtervoet en misschien wel belangrijker: 310 Nm! Dat was evenveel als de A6 2.5 V6 TDI. Mede dankzij het geringe gewicht en zorgvuldig gekozen versnellingsbak-verhoudingen was dit een uitstekende ‘tussensprinter’. De reden dat we hem vergeten zijn is logisch: de Skoda Fabia vRS was technisch identiek, maar zag er stoerder uit en reed (iets) sportiever.

Polo GTI (Typ 9N3) ’05

Met de 9N3-generatie lijkt de Polo dan eindelijk zijn Mojo gevonden te hebben. De motor komt uit de Golf IV GTI, terwijl de Polo GTI uiterlijke kenmerken heeft van de Golf V GTI. Ook in het interieur word de lijn van een ‘echte’ GTI doorgezet met de ruitjesbekleding in de sportstoelen. De 1.8 twintigklets turbo-motor is een oude bekende: elke zichzelf respecterende tuner heeft er wel een leuke kit voor om het naar 200 pk of meer te tillen.

Polo GTI Cup Edition (Typ 9N3) ’06

Volkswagen probeert het succes van de 9N3-GTI voort te zetten en komt met een gelimiteerde oplage in de vorm van de Cup Edition. De 1781cc metende viercilinder levert nu 180 pk en 235 Nm waardoor de prestaties op een hoger peil komen te staan. Maar Volkswagen Individual (die de auto’s maakt) wil niet dat de Polo GTI Cup Edition slechts een snellere Polo is. De GTI Cup Edition krijgt een uiterst smakelijke bodykit met een fraai setje lichtmetaal eronder. Ook word het onderstel grondig herzien. Zo leuk als een Clio 182 Cup is de Polo niet, maar dat was ook niet het doel.

Polo GTI (Typ 6R) ’10

Rond deze periode was Volkswagen bezig om nieuwe technieken door te voeren in hun modellengamma. Nu was de techniek geen groot wereldnieuws in 2010, maar in een B-segment auto was het best bijzonder. De 1.4 viercilinder beschikte over een supercharger (voor de lage toerentallen) en een turbocompressor (voor de hoge toerentallen). De motor was gekoppeld aan een zeventraps automatische transmissie met dubbele koppeling. Helaas was het idee leuker dan de uitwerking. Het was vooral een vlotte Polo, geen spannende.

Polo R WRC Street ’13

Zo heel af en toe doet Volkswagen iets dat je denkt: wow! Denk aan de Phaeton W12, Touareg R50 of Golf Rallye. Deze Polo R WRC Street past in dat straatje. Stiekem moeten we ook een beetje sjoemelen (we moeten het woord toch een keer benoemen in een VW artikel), want met name de getunede exemplaren zijn ware reuzendoders. De Polo R WRC is heeft namelijk de motor van de Golf R onder de kap. Normaliter goed voor 265 of 270 pk. Maar in de Polo WRC is het blok terug getuned tot 220 pk. Veel eigenaren hebben van de nood een deugd gemaakt en de auto een eenvoudige ‘tune’ gegeven. Met een chip, luchtfilter en sportuitlaat haal je met gemak 350 pk te voorschijn.

Polo GTI (Typ 6R) ’14

Deze Polo geeft aan dat downseizing zijn grenzen heeft. In theorie was de 1.4 TSI DSG de beste keuze. In de praktijk ging die vlieger niet op. Ondanks dat het een 1.4 was, zoop deze als een ouderwetse 3-liter wanneer je het potentieel aansprak. Na de facelift werd de 1.4 overboord gekieperd ten faveure van een 1.8 TSI met 192 pk. Deze werd nu aan een handgeschakelde zesbak gekoppeld. De heetste hatch ter wereld was het nog steeds niet, maar deze configuratie wist veel beter te overtuigen.

Polo GTI 230 (Typ 6R) ’16

In Zwitserland zijn de topmodellen van modale auto’s erg populair. Dat is de reden waarom die markt wél leuke uitvoeringen krijgt, waar wij Nederlanders van verstoken blijven. Er was al een Polo GTI Carbon Edition, maar dat was een Polo GTI met stickers. Deze GTI 230 had ook stickers, maar wel even 40 pk meer dan standaard om deze te kunnen rechtvaardigen. Dankzij die 230 paarden is de Polo een serieus snelle auto: 0-100 in 6,5 seconden en een topsnelheid van 241 km/u: in een Polo!

Polo GTI ’17

Voor het eerst wacht Volkswagen niet en presenteren ze meteen een GTI uitvoering van de nieuwe Polo. Ook ditmaal geen kleine ‘twincharger’, maar meteen een dikke 2-liter. Net als de Golf V GTI levert deze maar liefst 200 pk. Net als bij de Polo R WRC biedt dit blok wat mogelijkheden voor de toekomst, want 1.6 Turbootjes zijn op dit moment de norm in deze klasse. De nieuwe Fiesta ST doet het zelfs met een cilinder (en 100 cc) minder. Of de Polo GTI net zo leuk als de aankomende Fiesta ST is, dat moet de toekomst uitwijzen (@CasperH begint elke keer te kwispelen bij de gedachte van een dubbeltest), maar de Polo GTI lijkt nu dan toch eindelijk een troef in handen te hebben.