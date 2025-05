Oscar Gräper wil auto’s redden, maar krijgt pepperspray in zijn gezicht

Je mag ook niks meer tegenwoordig.

Een autobedrijf opbouwen kost jaren, maar het kan in een paar minuten in rook opgaan. Dat was precies de potentiële nachtmerrie waar vriend van de show Oscar Gräper afgelopen maandagavond mee te maken had.

Fik bij de buren

Er was brand uitgebroken in het bedrijfsverzamelgebouw aan de Grote Esch in Moordrecht. Bij de buren van Oscar, maar de kans bestond dat de vlammen zouden overslaan naar zijn showroom. Gevuld met lekker autospul uit het hogere segment. Tegenover het AD doet de autoverkoper zijn verhaal.

Gräper kreeg een melding via zijn Ring-deurbel. Een oplettend stel dat langsfietste, zag rook en belde aan. Dat telefoontje bleek van levensbelang. “Ik werd gewaarschuwd dat het alarm afging,” vertelt hij. “Toen ik aankwam, zag ik meteen rook. Ik wist: dit is foute boel.”

De man achter Gräper Automotive wilde voorkomen dat zijn pand inclusief inhoud naar de filistijnen ging. In een moordend begon hij met het evacueren van zijn kostbare bezit. Natuurlijk zou alles eventueel met verzekeringswerk opgelost kunnen worden, mocht het toch misgaan. Maar als ondernemer zijnde voorkom je toch liever smeulende Ferrari’s en Lambo’s in je winkel.

Tussen de tien á vijftien auto’s werden naar buiten gereden. Dat ging niet zonder slag of stoot. Sterker nog, de hulpdiensten waren niet zo blij met het ingrijpen van de ondernemer. Agenten zagen zijn handelen als hinderlijk en Oscar kreeg pepperspray in zijn gezicht. Een prijs die hij wel wilde betalen voor het redden van de toko. Tegenover Autoblog.nl zegt Oscar Gräper zelfs in de handboeien te zijn geslagen.

Gelukkig hoefde Oscar niet met handboeien op een afstandje toe te kijken hoe de nachtmerrie werkelijk werd. Door ingrijpen van de brandweer kon voorkomen worden dat de brand groter werd en oversloeg naar het autobedrijf.

De brand was ontstaan bij Buitengewoon Mobiel, een buurbedrijf dat rolstoelbussen ombouwt. Op de werkbank was iets begonnen met smeulen, wat voor rookontwikkeling zorgde. De brandschade bleef beperkt tot roet. In het geval van Gräper Automotive is er vooral stank in het pand, afkomstig van de rook.

Eind goed, al goed. Nou ja, op prikkelende oogjes van Oscar na dan..