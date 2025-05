Milltek haalt de nieuwe BMW M5 uit zijn kooi

Het is een oplossing, maar de Milltek BMW M5 is nog steeds geen pareltje hoor.

Je koopt de nieuwe BMW M5 vanwege zijn scherpe prijs, of omdat ie als Touring zo lekker ruim is. Waar je in elk geval niet gecharmeerd van raakt is het geluid. Want eerlijk is eerlijk, de 4.4 liter V8 van BMW klinkt als een stofzuiger. In elk geval met de M-producten.

In het interieur heb je er nauwelijks last van. Met wat speaker tovenarij klinkt het zelfs prima. Maar dan zit jij jezelf te foppen. Aan de buitenkant lijkt het net of een Dyson op wielen voorbij sjeest. In werkelijkheid is het een BMW M5 G90.

Ze vonden bij Milltek dat het wel beter kon, dus gingen ze aan de slag met de M5 G90. Het kan natuurlijk altijd beter volgens de tuner, anders hebben ze geen werk meer. Strengere geluidsnormen en een benzinepartikelfilter (PPF) knijpen de longen van de V8 dicht, daar heeft de tuner wat op bedacht.

Milltek heeft een axle-back uitlaat bedacht voor de BMW M5 G90. Dit uitlaatsysteem verandert niets aan de uitlaatgasstroom of prestaties van de auto. De focus ligt puur op het verbeteren van het geluid. Het resultaat is een wat diepere toon van de V8, zodat het blok wat meer tot leven komt.

De axle-back is verkrijgbaar met diverse sierstukopties, waaronder varianten die compatibel zijn met de M Sport Carbon Pack. Deze uitvoering heeft een aangepaste diffuser en een ander uitlaatsierstukdesign. Voor wie echt geen concessies wil doen aan het geluid, biedt Milltek ook een versie zonder PPF en met actieve kleppen. Maar dan zegt de tuner er wel bij dat die versie voor het circuit is. Alleen komt daar niemand met z’n M5.

De BMW M5 G90 is niet de eerste hybride die door Milltek onder handen wordt genomen. Het merk heeft ervaring met onder andere de Range Rover P460e, P510e en P550e plug-in hybrides. Net als de Defender P300e en de P400e.

Het is een kleine verbetering in vergelijking met de standaard uitlaat. Maar eerlijk is eerlijk, je valt nog steeds niet van je stoel. Een beetje alsof je een mooiere stofzuiger hebt uitgekozen. Het is beter, maar je gaat er nog steeds niet enthousiast van worden.