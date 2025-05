Deze occasion met 1.8 heeft een enorme spoiler (met een goede reden)

Deze auto heeft helemaal geen spoiler nodig, maar toch keuren we het goed.

Auto’s met een lullig motortje en heel veel uiterlijk vertoon, daar zijn we niet zo’n fan van. We hebben vandaag een occasion die in deze categorie valt, maar in dit geval is het toch geoorloofd. We zullen uitleggen waarom.

De auto in kwestie is een Peugeot 407 met de instapmotor, een 1.8 die 125 pk levert. Niet bepaalt een spectaculaire auto dus. Intussen heeft deze 407 wel een dikke widebody en een enorme taartschep achterop. Dat lijkt heel misplaatst… als je de Taxi-filmreeks niet kent.

De filmliefhebbers hadden het natuurlijk al lang gezien: deze Peugeot is een ode aan de auto uit de filmreeks van Luc Besson. Deze serie begon in 1998 met de film Taxi. Daarin speelde een Peugeot 406 de hoofdrol, net als in de opvolgende delen Taxi 2 en 3.

In Taxi 4 (die uitkwam in 2007) was het tijd voor een opvolger: de 406 werd voor zijn diensten bedankt en vervangen door een 407. Deze Marktplaats-occasion is dus een replica van die auto. In tegenstelling tot de 406 die vorig jaar te koop stond in België is het geen echte filmauto. Je zou kunnen zeggen: een Fake Taxi.

Op de foto’s lijkt het een aardig goed gelukte replica. De widebody en de spoiler zijn niet van het echt te onderscheiden. Er missen alleen nog wat luchthappers op het dak, de motorkap en achter de zijruiten. De wielen zijn ook niet helemaal hetzelfde, maar ach, een kniesoor die daarop let.

Je zult in ieder geval veel bekijks trekken met deze auto. Vooral als je over een drempel schraapt met je enorme frontoverhang. Daarom is deze Peugeot misschien wat minder geschikt om daadwerkelijk ingezet te worden als taxi in de binnenstad. Het is vooral een hebbeding voor de liefhebbers van de Taxi-films. Je moet wel een grote liefhebber zijn, want de verkoper op Marktplaats wil er minstens €23.250 voor vangen.