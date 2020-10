Oud-Formule 1-coureur verkoopt zijn Ferrari F40 - Autoblog.nl

Je moet haast wel een F1-coureur zijn om uitgekeken te raken op een Ferrari F40.

Als je zegt droomauto dan zeg je Ferrari F40. Er zijn weinig auto’s met een meer iconische status dan deze brute Ferrari met zijn kenmerkende achtervleugel. De meeste mensen kunnen nooit meer dan dromen van deze auto, maar dat geldt niet voor Formule 1-coureurs.

F1-coureurs

Er zijn dan ook meerdere F1-coureurs die een F40 in hun bezit hebben gehad. Zo had Nigel Mansell er een, die later zijn weg naar Nederland vond. Uiteindelijk werd de auto voor €690.000 verkocht op een veiling in Knokke-Heist. Ook Jean Alesi bezat een exemplaar. Hij verkocht zijn F40 in een nobel gebaar om de racecarrière van zijn zoon verder te kunnen financieren.

Gerhard Berger

We gaan het vandaag niet over Alesi hebben, maar over een van zijn teamgenoten. Gerhard Berger bezat namelijk ook een Ferrari F40, zo blijkt nu. Zijn auto wordt namelijk aangeboden op een veiling. Berger heeft zeker affiniteit met Ferrari want dat was het team waar hij het grootste gedeelte van zijn F1-carrière gereden heeft en waar hij zijn grootste successen behaalde.

Twee keer

Berger reed tot twee keer toe voor Ferrari. Wat dat betreft hoort hij in hetzelfde rijtje als Mario Andretti, Clay Regazzoni, Jacky Ickx en Kimi Räikkönen. Vanaf 1987 tot en met 1989 reed Berger voor het team uit Maranello en vervolgens na een stint bij McLaren weer van 1993 tot 1995. In beide periodes was hij succesvol, omdat hij zowel in ’88 als in ’94 derde werd in het kampioenschap.

Geen aandenken

De F40 van Gerhard Berger is geen aandenken uit zijn tijd bij Ferrari, want in tegenstelling tot Alesi was de auto niet bij zijn deal inbegrepen. Hij moest er daarom zelf eentje kopen en dat deed hij pas in mei 2019. Hij heeft hem dus helemaal niet lang in zij bezit gehad. Gerhard Berger heeft samen met de vorige eigenaren uit Japan en Singapore 30.000 km op de teller gezet.

Puike conditie

De F40 verkeert in een puike conditie. Dit is onder meer te danken aan het feit dat de vorige eigenaar de auto nog voor een kleine €80.000 heeft laten opknappen. Daarbij werd vooral het chassis onder handen genomen. Berger heeft er vervolgens voor gezorgd dat de auto een Classiche-certificaat heeft gekregen. Dan weet je dus zeker dat je geen miskoop doet.

De bekende eigenaar in combinatie met de nette staat moeten garant staan voor een goede opbrengst op de veiling. RM Sotheby’s verwacht dat Gerhard Berger’s Ferrari F40 goed is voor een bedrag tussen de €1 miljoen en de €1,2 miljoen.

Foto’s: Daniel Reinhard/RM Sotheby’s