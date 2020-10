G63 AMG Racing Green Edition is om van te watertanden - Autoblog.nl

Sublieme afwerking in combinatie met een gave donkergroene kleur. Dit is de Mercedes-AMG G63 Racing Green Edition van Carlex Design!

De huidige generatie G-klasse heeft enorme stappen gemaakt in vergelijking met zijn voorganger. Je kunt nu in alle rust en comfort in een G-klasse zonder van tevoren een paracetamol te slikken. Wat Carlex Design betreft mag het nog wel een stapje verder als het om luxe en comfort gaat. De tuner heeft al meerdere keren de huidige generatie Mercedes G-klasse aangepakt. En keer op keer is het resultaat bijzonder te noemen.

De Mercedes-AMG G63 Racing Green Edition is de nieuwste creatie van Carlex Design. Het groene kleurtje op de buitenkant van de wagen is een verwijzing naar het alom bekende British Racing Green. En het staat verrassend goed op de G63. Voor de echte transformatie moet je in het interieur zijn. Carlex heeft de binnenkant van een make-over voorzien, inclusief nieuwe stoelen. Geen imitatiespul, maar echte lederen stoelen en een met ledere bekleed dashboard. Ook de deurlijsten en de middenconsole is van het materiaal gemaakt. Eigenlijk overal waar je kijkt is leder te bespeuren.

Carlex neemt het gevoel van luxe met de G63 Racing Green Edition naar een nieuw niveau. Het is net alsof Mercedes-Maybach een plasje heeft gedaan over de G-klasse, wat een mooi compliment is voor de tuner.