Lexus LC500 is de meest chique politieauto ooit - Autoblog.nl

Een dikke V8, een stijlvol uiterlijk en oh. Er zitten ook nog politieagenten in deze Lexus LC500 politieauto.

Zeg je gave politieauto’s, dan zeg je Dubai. Maar wist je dat ze in Japan al veel eerder met de meest stoere politiewagens reden? In het verleden werden onder meer een Nissan Skyline R34, Mazda RX-7 en een Honda NSX ingezet als politieauto. Die traditie bestaat anno 2020 nog steeds. Maar als je veel Gran Turismo hebt gespeeld wist je dat allang natuurlijk.

Dit jaar heeft de politie in Japan een Lexus LC500 gekregen en deze toegevoegd aan de vloot. Het is niet zomaar een auto om te imponeren op toeristen. De Tochigi Prefectural Police Department gaat het voertuig daadwerkelijk voor serieuze doeleinden gebruiken. De Lexus heeft de surveillance unit als bestemming en kan bijvoorbeeld gebruikt worden bij een achtervolging.

Wie probeert te ontsnappen zal moeite hebben de Lexus LC500 politieauto af te schudden. Deze auto is uitgerust met een 5.0-liter V8, goed voor 477 pk en 540 Nm koppel. De Lexus heeft de klassieke Japanse politie livery. Dit is een combinatie van zwarte en witte kleuren met een rood zwaailicht op het dak.

Check de video om de Lexus LC500 politieauto in beweging te zien. De auto is in een konvooi met een Nissan GT-R, ook een politieauto die in Japan gebruikt wordt.