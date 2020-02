Oud-minister Plasterk: Teslarijders zijn enorme asocialen

Van de PvdA’er moeten we kennelijk allemaal in benzineauto’s en diesels blijven rijden. Daar heeft het energienetwerk namelijk geen last van.

Het is een veelgehoord argument als het gaat om de elektrische-auto-discussie: het laadnetwerk. Want als iedereen bij thuiskomt gelijk de auto wil opladen, heb je net na de spits enorme pieken op het elektriciteitsnetwerk. Die pieken zijn natuurlijk wel te tegen te gaan met daltarieven en ‘slimme technologie’, maar EV’s blijven een probleem voor het net.

Drie grote netbeheerders stellen tegenover het AD dat ze vanwege de energietransitie miljarden euro’s in het net moeten pompen. Het AD wijst met de beschuldigende vinger naar de Tesla Model 3, eentje zou ‘evenveel elektriciteit slurpen als tien huishoudens’. Hoe ze aan deze wijsheid komen is niet geheel duidelijk.

Wel kunnen we even snel gaan rekenen: de gemiddelde woon-werk-afstand is 19 km. Een Tesla Model 3 Standard Range Plus verbruikt volgens ev-database.nl 11,6 kWh per 100 km. Per jaar werkt de gemiddelde Nederlander zo’n 235 dagen. De gemiddelde Nederlander rijdt dus 8930 kilometer op jaarbasis om naar werk te gaan. Met deze cijfers verbruikt een Model 3 gemiddeld zo’n 10.359 kWh per jaar aan energie. Dat is – volgens energiesite.nl – inderdaad bijna tien keer zoveel als een eenpersoonshuishouden. In vergelijking met een gezin met drie kids is het echter ‘slechts’ twee keer zoveel.

Deze cijfers zijn natuurlijk alles behalve heilig en slechts ter indicatie. Iemand die alleen woont en dagelijks honderden kilometers elektrisch aflegt, zal dus relatief véél meer energie in zijn auto moeten stoppen dan in zijn huis. En dat is een probleem voor het energienet, dus moeten er dikkere kabels in de grond komen. Dat gaan de beheerders niet voor niks doen, dus zal uiteindelijk de stroomprijs omhoog moeten. Een van de beheerders schat deze verhoging op ‘minimaal’ enkele tientjes per jaar.

En daar is ex-minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk niet zo bij mee. “Dat zijn dus enorme asocialen”, zegt de PvdA’er over Teslarijders. Want blijkbaar ben je ontzettend asociaal als je kiest voor een auto die als duurzaam bekend staat.

Als dit bericht klopt gaan alle huishoudens tientallen € meer energie betalen doordat één Teslarijder meer energie slurpt dan tien huishoudens. Dat zijn dus enorme asocialen. Voor elke Tesla zitten honderden bejaarden met fleecedekens kou te leiden, (voor een Urgenda wedstrijd). pic.twitter.com/slRUGFFmyM — Ronald Plasterk (@RPlasterk) February 21, 2020

Aan de ene kant is het logisch dat Plasterk zich zo opwindt over de energiekosten. Iets als lagere energielasten voor kwetsbare groepen in de samenleving, past wel in het PvdA-straatje. Maar om daarmee de Tesla aan te vallen? Klimaat is immers een speerpunt van de partij; we moeten volgens hun website dan ook zo snel mogelijk naar duurzame energie. Hoort de elektrische auto daar dan niet bij?

Foto: Drie Tesla’s bij supercharger Oosterhout van SLD87, via Autojunk.nl.