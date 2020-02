Afstand woon-werkverkeer neemt toe in Nederland

Er wordt steeds meer en over langere afstanden gependeld in ons land.

Dit blijkt uit cijfers van het Planbureau voor Leefomgeving. Het PBL dook in de cijfers en zocht uit wat er tussen 1995 en 2016 allemaal veranderd is qua woon-werkverkeer.

Om te beginnen is de afstand van woon-werkverkeer toegenomen naar 19 km. In 1995 was dat nog 14,6 kilometer. Dit is geen dramatische stijging, maar op jaarbasis worden er op die manier toch heel wat extra kilometers afgelegd. Vandaag de dag pendelt zo’n 33% van de werkenden tussen steden. In ’95 ging het nog om 27%.

Niet geheel verrassend zijn de hoogopgeleiden theoretisch opgeleiden de grootste kilometervreters. 40% van hen pendelt tussen steden. Verder blijkt dat vrouwen en part-timers het vaak dichter bij huis zoeken, maar dat is eigenlijk nooit anders geweest.

Vooral de pendelstromen vanuit Den Haag en Utrecht richting Amsterdam zijn toegenomen. Ook vanuit Brabant en Gelderland is er meer woon-werkverkeer richting de randstad in vergelijking met 1995.

Het PBL heeft niet alleen naar woon-werkverkeer gekeken, maar ook naar het reizen voor andere doeleinden. Als het gaat om winkelen, recreatie en vrienden- en familiebezoekjes zijn Nederlanders niet noemenswaardig verder gaan reizen.

Hoewel het positief voor de economie is dat hoogopgeleiden een baan op niveau kunnen vinden, ook al is die misschien wat verder, kleven er natuurlijk de nodige nadelen aan de het toegenomen woon-werkverkeer. Files, om maar iets te noemen.

Het PBL pleit er daarom voor dat de overheid de werkgelegenheid bijvoorbeeld concentreert op verkeersknooppunten, mocht de overheid pendelen willen stimuleren. Aan de andere kant kan er ook juist voor gekozen worden de afstanden te verkleinen door bijvoorbeeld meer woningen te bouwen in grote steden. Als de wonen in de stad wat betaalbaarder wordt zou dat natuurlijk ook enorm helpen.

Bron: PBL

Foto: Jaapie op Autojunk