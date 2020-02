Jammer voor Mercedes: stuurtruc vanaf 2021 verboden

Mercedes mag van FIA maar één jaartje genieten van het innovatieve DAS-systeem. In 2021 kunnen F1-Mercedes-coureurs dus niet langer aan het stuur trekken.

Formule 1 is de absolute koningsklasse van de motorsport. De plek waar technologische innovaties gebeuren, waar alle teams proberen het beste uit hun motoren te persen en de allersnelste rondetijden neer te zetten. Op dit technologisch speelveld kunnen techneuten spelen met tech die wij jaren later in productieauto’s terug kunnen zien.

Althans, dat is het idee, toch? Nou, wat de FIA betreft kennelijk niet. Eerder deze week liet Mercedes immers een bizar tafereel zien op de F1-testdagen, toen Hamilton ineens aan zijn stuur begon te trekken. Het toespoor van de voorwielen kwam zichtbaar neutraal te staan, wat op het rechte stuk zorgt voor minder grip en dus een snellere bolide. Bij de eerste bocht drukte Hamilton het stuur weer in, kwamen de voorkanten van de voorwielen weer een beetje naar elkaar te staan. Dat zorgt weer voor iets meer grip op de voorwielen, wat wel zo fijn is in een Formule 1-auto.

Uiteraard heeft het Duitse team dit systeem een naam gegeven: DAS. Ofwel Dual-Axis Steering. Want je kan de wielen nu op twee assen beïnvloeden. Verder is Mercedes alles behalve scheutig als het gaat om details van dit F1-stuur; de precieze werking van het systeem is dan ook nog onduidelijk. Eveneens onbekend is de invloed op de rondetijden. Pas op de Australian Grand Prix van 15 maart gaan we dat zien.

Misschien hoopt Mercedes nu dat dit DAS geen zak verschil uitmaakt. Vanaf 2021 mogen ze dit systeem namelijk niet meer gebruiken. Althans, dat staat in het conceptversie van het technisch reglement van het volgende seizoen.

The re-alignment of the steered wheels, as defined by the position of the inboard attachment of the relevant suspensions members that remain a fixed distance from each other, must be uniquely defined by a monotonic function of the rotational position of a single steering wheel.

Dit is overduidelijk niet door een kinderboekenschrijver getikt, toch kunnen we er wel iets uithalen. Als je heel wat woorden weghaalt, staat er namelijk dat je de positie van de wielen alleen mag beïnvloeden door het stuur te roteren. Ofwel: het stuur is er alleen om te sturen, niet om Tom Cruise uit Top Gun na te doen.

Het blijft jammer voor Mercedes, natuurlijk. Heb je net miljoenen (vermoedelijk) geïnvesteerd in je geheime wapen, mag je die van de organisatie maar een jaartje gebruiken. Voor de rest van het speelveld is het natuurlijk wel goed nieuws: mocht dit foefje wél van grote impact zijn, is het alleen een extra jaar dat Hamilton met de hoofdprijs er vandoor gaat. Dus wat dat betreft verandert er eigenlijk niets in de Formule 1. Alhoewel, Max Verstappen denkt er dit jaar anders over…

Via: gptoday.net.