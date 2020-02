Geen ‘echte’ nieuwe Mazda’s tot 2023?

Fans van nieuwe Mazda’s zouden nog even moeten wachten. Ook langverwachte nieuwe sportwagen in de RX-lijn zullen we een aantal jaar niet op de weg zien…

Sinds een jaar of zes heeft Mazda een nieuwe, eigen designtaal. De Mazda2 was een van de eerste auto’s die op deze manier werd ontworpen. Één flinke grille, chromen omlijsting die doortrekt naar de driehoekige koplampen, zulk soort zaken. En de kleur rood. Nieuwe Mazda’s zijn altijd rood.

De laatste jaren heeft Mazda dit ontwerp wel wat geüpdatet, maar in de basis is het idee hetzelfde gebleven. Het is een leuk, fris ontwerp dat de auto’s makkelijk herkenbaar maakt. Voor wie het met deze schrijver oneens is en hoopte dat Mazda snel andere auto’s zou uitbrengen: slecht nieuws. Mazda gaat namelijk pas in 2023 nieuwe personenwagens op de markt zetten.

Dat is vooral slecht nieuws voor die eerder genoemde Mazda2. Die is immers al sinds 2014 in productie. Ja, vorig jaar was er een facelift, maar zo heel veel is die nou ook weer niet gewijzigd. In 2023 is die Mazda2 dus in feite negen jaar oud. Het is maar te hopen dat die dan als een van de eerste auto’s aan de beurt is.

Volgens de Nikkei Asian Review wil Mazda de komende jaren gebruiken om de kracht van het merk en de producten te testen. Komen de klanten wel terug als er geen ‘echte’ nieuwe Mazda’s zijn, is de vraag. Onderdeel daarvan is de Skyactiv-X. Simpel gezegd combineert deze de vonk-ontsteking van benzine met de compressieontsteking van diesel.

Volgens de krant gaat het echter niet al te best met die Skyactiv-X: de auto zou slechts in 4 procent van de Mazda3’s en 2 procent van de CX-30’s worden gekozen. Minder dan de 25-30 procent waar het Japanse bedrijf op had gehoopt.

Waar Mazda in 2023 mee wil komen qua nieuwe auto’s is deels bekend. Dan moet er een nieuw platform zijn voor grote auto’s, waar een zescilinder inpast. De prijs van nieuwe Mazda’s zal dan stijgen, omdat het merk wil concurreren met bijvoorbeeld Lexus. Past een wankel-sportwagen zoals de RX-Vision in zo’n plan?

Foto: De Nieuwe Mazda MX-5 van Pesu, via Autojunk.nl.