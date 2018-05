Overheden lopen 80 miljard Euro aan accijns mis door EV’s

Waarvan waarschijnlijk ongeveer tweederde in Nederland*.

Zoals we gisteren berichtten beginnen de oliemaatschappijen de pijn te voelen van oprukkende EV’s. Doch niet alleen de peutverkopers zelf worden er slechter van als mensen minder tanken. Wereldwijd troggelen verschillende overheden hun burgers immers ook bakken vol met geld af middels accijnzen op brandstof. De Financial Times heeft eens in kaart gebracht hoeveel geld de overheden samen precies mislopen als de EV doelwitten van het International Energy Agency (IEA) gehaald worden.

De IEA hoopt dat dertig procent van alle auto’s en trucks die in 2030 verkocht worden EV’s betreffen. In dat geval zal de dagelijkse vraag naar olievaten voor de productie van benzine en diesel dalen met 4,8 miljoen vaten per dag (1 vat heeft een standaardinhoud van een kleine 159 liter). Dit betekent overigens nog steeds maar een daling van vijf procent van de totale vraag naar olievaten. Yep, doe zelf de rekensommen maar even, als je durft.

Desalniettemin zullen ’s werelds overheden een behoorlijke klap in de begrotingenen op moeten vangen door deze verandering, namelijk een van 92.000.000.000 Dollarpegels. De onderzoekers hebben ook een scenario doorgerekend dat de doelstelling van de IEA niet gehaald wordt, maar de huidige trend wordt doorgezet. In dat geval zal de vraag naar olievaten voor diesel en benzine dalen met 2,6 miljoen vaten per dag en lopen de overheden 47.000.000.000 Dollars mis. Wij hebben er echter wel vertrouwen in dat ónze overheid een manier zal vinden het gat te dichten.

*grove schatting