Geld uit de zak: reparatiekosten aan occasions stijgen

Misschien toch maar een nieuwe auto kopen dan?

Garantieverzekeraar CarGarantie Benelux heeft onderzoek gedaan naar de frequentie en hoogte van schadegevallen aan auto’s na aankoop. ‘Schade’ duidt in dit geval niet op een dikke klapper, maar op de schade die je portemonnee lijdt als er onverhoopt iets stuk gaat op je nieuwe aanwinst waardoor een reparatie noodzakelijk is. CarGarantie heeft die reparatiekosten vervolgens onderverdeeld in een aantal categorieën en periodes waarin ze zich voordoen.

De gemiddelde reparatiekosten stegen volgens CarGarantie vorig jaar van 502 naar 514 Euro per auto. Klinkt niet echt als een enorme stijging, maar het is toch de grootste sinds jaren. De verzekeraar wijt deze groei aan het steeds complexer worden van de techniek in de auto’s. Ook recente okkazies hebben tegenwoordig deze complexere techniek onder de kap en dat vertaalt zich door in de kosten van reparaties.

Bij nieuwe auto’s gooit ‘het brandstofsysteem inclusief turbolader‘ het vaakst roet in het eten. Met andere woorden: die schoepenwielen die op alle nieuwe auto’s zitten gaan nog weleens kapot. Bij occasions is ‘de motor’ ouderwets het vaakst de boosdoener (inmiddels al wel gevolgd door ‘het brandstofsysteem inclusief turbolader’).

Tevens keek de garantie-boer nog naar het moment dat schades zich voordoen. Bij nieuwe auto’s zie je hier precies wat je verwacht: hoe meer kilometers de auto achter de rug heeft, hoe vaker je te maken krijgt met dingen die stukgaan. Bij occasions zie je een ander plaatje. De meeste problemen dienen zich aan binnen de eerste 5.000 kilometer na aankoop. Na deze onzekere periode waarin je moet hopen dat de louche handelaar geen absolute frikadel in de maag gesplitst heeft, daalt de frequentie aan problemen gestaag. Alleen in de periode na je eerste 25.000 kilometer kan je ook nog relatief vaak problemen verwachten, maar dat is logisch.

Is jouw turbo al een keer verbrand?