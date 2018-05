Total B.P. McShell wordt gesloopt door EV-adoptie

Zwart goud is zilver, stekkeren is goud.

Terwijl de prijs van een vaatje Brent weer de pan uit rijst, beginnen de grote oliemaatschappijen in EV-land numero uno Noorwegen langzaam maar zeker de pijn te voelen van de oprukkende stekker-bolides. In de communistische heilstaat zijn en worden EV’s nóg harder gepushed door de overheid dan hier in Nederland. Vorig jaar was meer dan de helft van de verkochte auto’s in de noordelijke natie een EV. Desalniettemin maken de accu-gebakjes nog steeds minder dan tien procent van het totale Noorse wagenpark uit.

Klinkt misschien niet direct heel indrukwekkend, maar peut-verkopers beginnen deze trend nu toch te voelen. De Noorse roverheid meldt (link) dat de vraag naar petroleumproducten vorig jaar voor het eerst gedaald is, met gemiddeld 2,2 procent. De grootste daling is te zien voor benzine (-2,9 procent), gevolgd door diesel (-2,7 procent) en ‘rode diesel’ (-2,6 procent). De vraag naar kerosine en zware stookolie steeg wel, waardoor de gemiddelde daling naar petroleumproducten nog iets afgezwakt wordt.

EV’s redden dus misschien toch de wereld, maar het is wel een beetje zuur voor de Noorse oliegigant Statoil dat juist Noorwegen dit ‘aantoont’.