Overheid loopt honderden miljoenen aan benzineaccijns mis - Autoblog.nl

Verleden jaar was er een groot financieel gat voor de overheid met betrekking tot de benzineaccijns. Maar het gat is enigszins opgevuld dankzij rook.

Gelukkig is er nog geen accijns op het oproken van banden. Een meevaller voor @wouter, die op jaarbasis steeds meer banden rookt en zijn status als chief tyre smoker ieder jaar weer naar een nieuw niveau brengt. Er is wél accijns op het roken dat je uit je mond blaast door middel van een sigaret, sjekkie, sigaar en aanverwanten. Misschien maar goed ook, vanuit het oogpunt van de Nederlandse overheid. Want ze mogen al die rokers wel dankbaar zijn.

Benzineaccijns en de overheid

Verleden jaar reden we immers fors minder kilometers. En dat betekent ook dat je minder vaak bij de pomp stond. Prima voor het milieu, minder prima voor de inkomsten van de overheid. Het overgrote deel van de (forse) benzineprijs gaat immers direct naar de schatkist. In 2020 kwam er maar liefst 665 miljoen euro aan benzineaccijns minder binnen. Daarover bericht Nu.nl op basis van cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De missende inkomsten zijn voor een groot deel gecompenseerd door de rokers. Nou ja, op 24 miljoen euro na.

Rokers roken de schatkist vol

De accijns op tabak bracht namelijk 641 miljoen euro meer op. Dat komt omdat de prijs van tabak in april 2020 fors verhoogd werd. Een pakje sigaretten werd een euro duurder, terwijl je voor je sjekkie zelfs 2,50 euro meer kwijt was. Die verhoging kwam als geroepen voor de overheid, want de ‘schade‘ door fors lagere inkomsten van benzineaccijns valt daardoor relatief mee.

Uiteindelijk ging er 11,6 miljard euro aan accijnzen naar de schatkist in 2020. Ter vergelijking, in 2019 was dat iets meer dan 12 miljard euro. En dat in een jaar waarin we minder reden en voor een deel van het jaar niet of beperkt gebruik konden maken van de horeca.