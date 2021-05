Twintig procent van EV kopers gaan terug naar benzineauto - Autoblog.nl

Once you go EV, you might still go back.

De switch van benzineauto’s en dieselstokers naar EV’s lijkt niet te stoppen, al is het maar omdat de EV’s ons door de strot worden geduwd door Brussel. De adepten zullen uiteraard zeggen dat ze ook onafhankelijk van subsidie of regeltjes voor een EV zouden kiezen. Daar zijn ook goede redenen voor. Als je bijvoorbeeld een hekel hebt aan broem broem geluidjes, of als je instant torque lekker vindt, is een EV the way to go. Dat of een Porsche 911 Turbo S.

Maar niet iedereen die de sprong in het diepe reeds gewaagd heeft is blij met de keuze. Uit een studie gepubliceerd in Nature, blijkt dat zo’n twintig procent van de Californische EV-kopers toch weer voor een benzineauto heeft gekozen bij inruil. In de studie zijn kopers geïncludeerd die tussen 2012 en 2018 een EV kochten. De belangrijkste redenen voor de switch terug naar peut zijn voor de hand liggend: het gebrek aan range en de laadtijden braken EV rijders op. Verder opvallend is dat bijna tweederde van de EV-eigenaren aangaven hun auto’s nooit op te laden bij publieke laadpalen.

Volgens de onderzoekers toont de studie aan dat de onstopbare opmars van de EV wellicht minder onstopbaar is dan die lijkt. Althans, als de opmars organisch zou verlopen en niet keihard opgelegd wordt door overheden:

It should not be assumed that once a consumer purchases a PEV they will continue owning one. What is clear is that this could slow PEV market growth and make reaching 100% PEV sales more difficult. Hardman & Tal, niet te verwarren met Hardwell vs Axwell

Waarvan akte. Ben jij ook teruggeswitcht naar een benzineauto? Laat het weten, in de comments!