Touring Superleggera Arese RH95 is een mooiere Ferrari - Autoblog.nl

Heerlijk, een stukje Italiaanse flair. De Touring Superleggera Arese RH95 is officieel, een gloednieuwe V8 supercar!

Auto’s tekenen kunnen ze wel in Italië. De nieuwste creatie van coachbuilder Touring Superleggera is de Arese RH95. Het is voor het eerst dat de Italianen een supercar maken met een V8 middenmotor. Met deze auto viert het merk uit de buurt van Milaan het 95-jarige bestaan.

Je mag zelf gokken wat de donor is geweest voor deze creatie. Touring Superleggera wil het namelijk niet bekendmaken. Als je goed kijkt naar de lijnen en het interieur van de auto is het echter makkelijk te raden. Hier is duidelijk een Ferrari 488 als basis genomen. De V8 middenmotor levert 670 pk en 760 Nm koppel.

Ondanks de gelijkenissen met de donorauto heeft Touring Superleggera er toch iets unieks van weten te maken. Kijk bijvoorbeeld naar die vleugeldeuren, prachtige lijnen en een interieur met vrijwel alleen maar mooie materialen.

Wie geïnteresseerd is moet snel de telefoon pakken. Touring Superleggera bouwt slechts 18 exemplaren van de Arese RH95. De Italiaanse coachbuilder is bekend van onder andere de Disco Volante en, recenter, de Aero 3. Wat deze exclusieve Arese RH95 moet gaan kosten is niet bekend. Vermoedelijk wil je dat ook helemaal niet weten.