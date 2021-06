Officieel: Manhart MH3 600 met 635 pk - Autoblog.nl

Wat de Manhart MH3 600 voor prestaties levert is niet verkeerd. Na de klik vertellen we het je allemaal.

Of de nieuwe BMW M3 en M4 meer vermogen nodig hebben. Dat valt wel mee. Met het warme weer van vandaag kan honderd pk erbij prima uitpakken. Is het wat kouder of zelfs nat, dan zal het uitpakken in een constant gevecht tussen de computersystemen en de motor van de auto. Voor mooie dagen zoals deze heeft Manhart de gloednieuwe MH3 600 voor je.

Een Manhart pakketje voor de M3 en M4 werd al aangekondigd in maart. Toen nog met wat beperkte informatie en computerbeelden. Daar is nu verandering in gekomen. Het echte product is klaar en de Duitse tuner heeft meteen de feiten op een rijtje gezet. Wel zo fijn.

De Manhart MH3 600 brengt het vermogen van de geblazen 3.0-liter zes-in-lijn naar 635 pk en 780 Nm koppel. Ter vergelijking, een standaard M3 Competition moet het doen met 510 pk. Het resultaat is een absoluut sprintkanon. Als je voldoende grip hebt, kun je 0-200 km/u sprinten in slechts 10,5 seconden. 250 km/u staat in 17 seconden op de teller. En het 100-200 km/u sprintje is gedaan in 6,42 seconden.

Naast spielerei aan de ECU, heeft Manhart nog wat aanpassingen gedaan aan de BMW M3. Ze slopen de OPF uit het uitlaatysteem en installeren tevens nieuwe katalysatoren. Dit is allemaal zonder goedkeuring van de TÜV en dus alleen voor klanten buiten Duitsland. De Duitsers moeten het doen met de standaard uitlaat.

Verdere aanpassingen zijn H&R verlagingsveren, K&W ophanging, nieuwe 21-inch velgen en eventueel een upgrade voor de remmen mocht je dat willen. Al met al is de Manhart MH3 600 een beest van een sedan dat met enkel achterwielaandrijving behoorlijk listig kan zijn.