Overheid mag lekker doorgaan met kentekens scannen

De rechter gaat er vooralsnog geen stokje voor steken.

Vroeger beschikte een politieagent over een pistool, een set handboeien en dat was het wel zo’n beetje. Bij de politie hebben ze echter steeds meer hulpmiddelen tot hun beschikking. ANPR-camera’s bijvoorbeeld, die automatisch kentekens registreren. Zo kunnen mensen met openstaande boetes, maar ook échte criminelen, er meteen uitgepikt worden. Op deze manier werd bijvoorbeeld de moordenaar van Peter R. de Vries binnen no-time in de kraag gevat. Mooi systeem toch?

Nou, dat vindt dus niet iedereen. Sommigen zien dit meer als een Orwelliaans schrikbeeld dat werkelijkheid is geworden. De stichting Privacy First bijvoorbeeld. Zoals de naam doet vermoeden vinden zij privacy belangrijker dan wat ook. Ze spanden daarom een kort geding aan tegen de overheid.

Deze actie had niet het gewenste effect. De rechtbank wees de eis van Privacy First namelijk af. De overheid mag dus voorlopig gewoon doorgaan met het scannen van kentekens. Of zoals Privacy First het noemt: “dagelijkse massale privacyschending.” De stichting heeft er vooral moeite mee dat er kentekens worden opgeslagen.

De rechtbank is niet inhoudelijk ingegaan op de eis van Privacy First. Ze hebben alleen een kort geding afgewezen omdat er geen sprake is van “spoedeisend belang”. De ANPR-camera’s worden namelijk al sinds 2019 ingezet, dus de rechtbank ziet niet in waarom er nu opeens een kort geding moet worden aangespannen.

Bij het gebruik van de camera’s wordt overigens al volop rekening gehouden met privacy. Gescande kentekens die niet op de ‘gezocht’-lijst staan worden meteen weer verwijderd en alle gezichten worden geblurd.

Foto: @thomcarspotter, via Autoblog Spots