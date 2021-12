Particulieren opgelet: op deze elektrische auto’s krijg je subsidie in 2022

Particulieren die interesse hebben in een nieuwe of gebruikte elektrische auto kunnen maar beter even opletten.

2022 nadert en dat betekent automatisch dat de Subsidieregeling Elektrische Personenauto’s Particulieren (SEPP) weer bijna van kracht wordt. De overheid verdeelt in 2022 in totaal 71 miljoen euro, bijna vijf keer zoveel als in 2021.

Particuliere markt

Mocht je het nog niet gemerkt hebben: de Nederlandse overheid doet er alles aan om elektrische auto’s aan de man te brengen. Bij zakelijk rijdend Nederland gaat dat vrijwel vanzelf gezien de gunstige bijtellingsregels. De particuliere markt blijft achter, vooral omdat volledig elektrische auto’s duurder zijn in aanschaf.

Speciale SEPP-subsidie

Om die reden riep Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) de SEPP-subsidie in het leven. SEPP staat voor Subsidieregeling Elektrische Personenauto’s Particulieren. RVO: “De subsidie verkleint het prijsverschil tussen een elektrische auto en een auto op fossiele brandstof, benzine en diesel. Ook de gebruikskosten zijn lager. In combinatie met vrijstelling van wegenbelasting tot 2025 wordt een elektrische auto ook in de kleinere en compacte middenklasse segmenten aantrekkelijk.”

Alleen voor particulieren

De SEPP-subsidie is zoals de naam al doet vermoeden uitsluitend bedoeld voor particulieren. Je komt in 2022 alleen in aanmerking voor de subsidie als je een koop- of leaseovereenkomst hebt afgesloten op of na 1 januari 2022. Hierbij is de datum waarop je de koop- of leaseovereenkomst sluit leidend. Ook belangrijk: de elektrische personenauto mag niet eerder dan 1 januari 2022 op je naam staan.

Hoger subsidiebedrag voor 2022

De subsidiepotjes van 2020 en 2021 waren binnen no time leeg. Om te zorgen dat nog meer particulieren de kans krijgen om met subsidie een elektrische auto te kopen of te leasen, nieuw of tweedehands, is de inhoud van de SEPP-subsidiepot voor 2022 aanzienlijk uitgebreid. Er is in 2022 liefst 71 miljoen euro beschikbaar.

Een kleine kanttekening: het subsidiebedrag per nieuwe auto gaat omlaag naar 3.350 euro. Dat was in 2021 nog 3.700 euro. De reden? De prijzen van elektrische auto’s dalen en er is ontzettend veel animo voor de SEPP-subsidie. Door het subsidiebedrag iets te verlagen kunnen meer mensen profiteren.

Subsidiebedrag voor nieuwe en gebruikte elektrische auto’s

Volgens RVO blijft het subsidiebedrag voor tweedehands auto’s gelijk, namelijk 2.000 euro per auto. In totaal is er voor deze categorie 20,4 miljoen euro beschikbaar in 2022, een toename van bijna 7 miljoen euro ten opzichte 2021. Dus resume: voor gebruikte elektrische personenauto (koop of private lease) geldt in 2022 een subsidiebedrag van 2.000 euro en voor nieuwe elektrische personenauto (koop of private lease) is dat 3.350 euro.

Strenge voorwaarden

Een elektrische auto komt niet zomaar in aanmerking voor subsidie. De auto moet aan diverse voorwaarden voldoen. Het RVO stelt de volgende voorwaarden:

Een 100% elektrische personenauto met een actieradius van minimaal 120 kilometer.

De catalogusprijs (oorspronkelijke nieuwprijs) zoals geregistreerd in het kentekenregister (RDW) is niet lager dan € 12.000 en niet hoger dan € 45.000.

De auto is als elektrische personenauto geproduceerd en mag niet zijn omgebouwd tot elektrische auto.

Subsidiepot 2022 opent op…

De subsidiepot voor 2022 opent op 3 januari klokslag 09.00 uur. Ons advies aan particulieren: neem sneller internet en wees er als de kippen bij. Een gratis tip van het huis: je hebt vanaf 1 november 2021 je DigiD-app of DigD met sms-controle nodig om in te loggen voor de SEPP-subsidie. Nog niet in bezit van DigiD? Regel dat dan eerst even.

Deze auto’s komen in aanmerking in 2022

Nu rest natuurlijk nog de vraag welke volledig elektrische auto’s in 2022 in aanmerking komen voor SEPP-subsidie? Een Tesla Model 3 valt met een prijskaartje van 49.980 euro bijvoorbeeld al af. Alles hoger geprijsd dan 45 mille valt buiten de boot. Toch blijft er nog een flinke lijst over van elektrische modellen die wel in aanmerking komen. De volgende lijst is samengesteld.

Nog meer modellen in 2022

In 2022 verschijnen er natuurlijk nog veel meer volledig elektrische auto’s op de markt. Op dit moment hebben we bijvoorbeeld nog geen prijzen van de Nissan Ariya, Toyota bZ4X, Subaru Solterra EV, Renault Megane E-Tech EV60 en Mercedes-Benz EQB. Grote kans dat een aantal van deze modellen – zoals de Megane E-Tech – in aanmerking gaan komen voor de SEPP-subsidie. Kia komt in de loop van 2022 ook met een nieuwe generatie Kia Niro EV.

Weet in ieder geval dat de geregistreerde catalogusprijs in het kentekenregister van de RDW bepaalt of de auto binnen de bandbreedte van de subsidieregeling valt. Is die prijs lager dan 12 mille of hoger dan 45 mille, dan vervalt je recht op SEPP-subsidie in 2022.