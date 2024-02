Pagani Huayra R Evo: circuitrijden met open dak!

Een hardcore circuitmonster waarvan het dak open kan, dat is interessant…

Pagani introduceerde eind 2022 al de Utopia, die de Huayra opvolgt. De Italianen blijven echter ook nog doodleuk nieuwe versies van de Huayra lanceren. Eind vorig jaar kwamen ze nog met de Imola Roadster op de proppen en nu er nóg een nieuwe Huayra: de Huayra Evo R.

Je kunt zeggen wat je wil, maar de Huayra R Evo is wel een vrij unieke auto. Het is namelijk een circuitauto waarvan het dak open kan. Dat is een opmerkelijke combinatie. Als je ergens geen behoefte hebt om open te rijden is het wel op het circuit. Tenminste, dat zou je denken.

Een echte cabrio is de Huayra R Evo overigens niet. Zelfs targa is een groot woord. De meest passende term is eigenlijk een T-top, zoals de Corvette C3 dat was. Dit betekent dat er twee dakpanelen zijn die eraf gehaald kunnen worden. Het idee van Horacio Pagani is dat je hierdoor nog beter het motorgeluid kunt ervaren.

De Huayra R Evo is veel meer dan alleen een Huayra R met een open dak: het is in alle opzichten een doorontwikkeling van de Huayra R. Vandaar ook de naam. Met 900 pk en 770 Nm is dit de krachtigste Pagani ooit.

Let wel: hierbij zijn geen turbo’s aan te pas gekomen, want deze auto heeft – in tegenstelling tot de reguliere Huayra – een atmosferische motor. De 6,0 liter V12 kan tot 9.200 toeren maken. Het geluid zal dus ongetwijfeld waanzinnig zijn.

Op aerodynamisch vlak zijn er ook een aantal belangrijke wijzigingen, waaronder de ‘longtail’. De Huayra R had al een langere kont, maar deze Huayra R Evo is nog eens 19 centimeter langer. Nog een belangrijker verschil is dat er deze auto een extra haaienvin in het midden heeft gekregen.

De auto weegt 1.060 kg, dus met 900 pk is de pk-gewichtsverhouding wel in orde. De auto kan een topsnelheid van 350 km/u halen, maar veel belangrijker zijn de rondetijden op het circuit. Volgens Pagani kan deze auto zich meten met LMP2-auto’s.

Hoeveel exemplaren Pagani gaat bouwen van de Huayra R Evo vermelden ze niet, net zo min als het prijskaartje. Wellicht zullen er ook een aantal Huayra R’s omgebouwd worden. De gelukkigen die er eentje mogen bezitten zullen in ieder geval een zeer spectaculaire auto hebben. Zeker als ze hun dakje open doen.