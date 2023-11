Vergeet de Utopia, Pagani doet Huayra nog een keer

Pagani is de minste niet: je hóéft geen Utopia te bestellen, je kan ook gewoon nogmaals de Huayra krijgen.

Pagani kent eigenlijk geen ‘opvolgers’. De Huayra mag dan een modernere auto zijn dan de Zonda, als jij laatstgenoemde wilde dan kon dat nog ver na de introductie van de Huayra. Sterker nog: nog steeds kan je een standaard Pagani Zonda (F) laten ombouwen naar een unieke ‘760’ specificatie, ver na de Huayra en zelfs de Utopia zijn onthuld. Dus ook de Pagani Huayra is er in principe nog steeds. Er is zelfs een nieuwe versie.

Pagani Imola

Nou ja, nieuwe versie: het is eigenlijk heel simpel. Het is een Pagani Imola. Die kennen we al sinds 2020 en ook al heet ‘ie geen Huayra, het is er wel één. Het is een nóg heftigere versie van de Huayra BC, wat weer een heftige Huayra is. In het geval van de Imola werd de 6.0 liter V12 opgevoerd naar 835 pk en is de aerodynamica heftiger dan ooit. Een ultieme circuitversie dus (net onder de Huayra R die niet straatlegaal is). Vandaar dat ‘ie vernoemd is naar het circuit van Imola.

Imola Roadster

Wat heeft Pagani nog nooit gedaan? Het dak afzagen van de Imola. Tot nu dan. Dit is de Pagani Imola Roadster. Het mooie van Pagani is dat je er niks van merkt. Oké, de wind in je haren, maar qua rijeigenschappen. Cabrio’s moeten namelijk altijd iets inleveren op dynamiek vanwege een andere manier van verstevigen (en worden daar zwaarder van), maar de Imola Roadster is misschien zo nog wel leuker om mee te rijden dan de normale. Zonder dak!

850 pk

Ook is ‘ie krachtiger dan de Imola coupé: 850 pk in plaats van 835. De coupé weegt 1.246 kg, de Roadster is ietsje zwaarder: 1.260 kg. Als je even je cheeseburgers een week vervangt door een salade merk je er helemaal niks van. Gang zit er sowieso wel in, de 850 pk wordt bijgestaan door 1.100 Nm. De sequentiële zevenbak van Pagani ken je van bijna alle andere modellen, handgeschakeld is helaas niet mogelijk. Maakt dat uit als je de 350 km/u kan aantikken mét de wind in je haren?

Acht stuks

Vergeleken met de Pagani Imola Coupé is de Roadster wel minder zeldzaam. Eerstgenoemde is gebouwd in een oplage van vijf stuks. Een hele drie klanten meer kunnen een Imola Roadster bestellen: er komen acht stuks van. Lekker exclusief, dus. Gelukkig maar, Pagani moet immers niet te mainstream worden als ze nog anno 2023 dikke hypercars met V12 willen bouwen.