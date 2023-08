Autoblog Spot van de Week: Pagani Utopia

Een klein jaar na de introductie van de Pagani Utopia is nu een van de eerste klantenauto’s gespot!

Waar Koenigsegg gemiddeld ieder jaar een nieuwe hypercar presenteert, zijn introducties van Pagani een stuk zeldzamer. Vorig jaar introduceerden ze pas het derde model in hun geschiedenis: de Utopia.

Hoewel Pagani genoeg liefhebbers heeft, was niet iedereen even enthousiast over de looks. De Utopia ziet er eerder uit als de voorganger van de Huayra dan als diens opvolger. Het design oogt ook behoorlijk rommelig. De crèmekleurige introductiekleur hielp ook niet mee.

Sommige auto’s hebben nu eenmaal wat gewenning nodig, en een mooie uitvoering kan zeker helpen. Het wachten was dus op de eerste klantenauto’s. Spotter @mats_bulters was in Italië en wist een van de allereerste exemplaren vast te leggen. We krijgen de auto nu eindelijk met een kleurtje te zien.

Deze Utopia is uitgevoerd in een two-tone kleurenschema dat doet denken aan de legendarische Zonda Cinque. In dit geval gaat het om een combinatie van blauwe lak met donkerblauw carbon. Er zit hier en daar nog wat folie op, maar daar moet je even doorheen kijken.

Ook al is niet iedereen onverdeeld enthousiast over het design, we kunnen allemaal beamen dat de techniek ontzettend gaaf is. Pagani houdt anno 2023 nog steeds vast aan een V12 én ze brengen de handbak weer terug. De Utopia is dus een heerlijke old school supercar.

Op dit moment is de Pagani Utopia nog extreem zeldzaam, en dat zal niet veel veranderen als de leveringen op gang komen. Pagani gaat namelijk maar 99 exemplaren bouwen. Daar zullen ongetwijfeld nog wat varianten bij komen, maar je hoeft niet bang te zijn dat ‘ie straks niet meer exclusief is.

