"Penalty Verstappen Texas volkomen terecht" - Autoblog.nl

We gaan oude koeien uit de sloot halen! FIA-steward Gary Connelly doet een boekje open.

Het was een van de leukste races van de afgelopen vijf jaar. Althans, achter de nummer 1-positie. Maar dat is sinds 2014 sowieso niet de moeite waard om op je op te focussen. De Circuit of the Americas was het strijdtoneel van GP van de Verenigde Staten van 2017.

Ondanks dat Lewis Hamilton de race met overmacht won op 70% van zijn kunnen, was het gevecht om P3 erg interessant. Verstappen had één ronde de tijd om Kimi Raikkonen te verschalken. Iets dat de Nederbelg drie bochten voor de finish dan ook deed. Daarbij sneed hij een stukje van de bocht af, maar wist hij wel zijn Red Bull voor de Ferrari van Kimi te positioneren. Olav Mol was uitzinnig:

**** that ****!!!! Olav Mol, mag meer schelden op TV dan in de commentsectie van Autoblog.

Voor wie het gemist heeft, in het Nederlands zou mijn oud docent Rechten het omschrijven als ‘fecaliën coïtus’. De blijdschap was echter van korte duur. Verstappen kreeg een tijdstraf van 5 seconden, waardoor niet hij, maar toch Räikkönen derde was geworden. Uiterard was Neerlandse beste F1-verslaggever het daar niet mee eens:

****-****, Wat een farce! Wat een farce! Echt waar. Olav Mol, steekt zijn mening (en voorkeur) niet onder stoelen of banken.











Heel Nederland was ook in rep en roer, niet in de minste plaats door Jack Plooij zijn suggestieve vraagstellingen (“Wat een onzin!!?!”). Nu is het ook vrij zuur. Een zeer fraaie inhaalactie die op het laatst wordt bestraft. De Nederlandse media was zeer negatief tegenover de wedstrijdleiding. De F1-steward van dienst, Garry Connelly, doet aan Autosport eindelijk een boekje open over de actie van enkele jaren geleden.

Het was de laatste ronde van de Amerikaanse GP. In een van de laatste bochten haalt Verstappen op een briljante wijze Räikkönen in. Onze rijders-steward was Mika Salo. Mika is zeer snel om te beoordelen wat er gebeurt op het circuit. Hij zei direct dat het een briljante actie was, maar dat hij wel een meter van de baan af was gegaan. Hij verliet (tijdelijk) de baan om in te halen. We hebben het snel teruggekeken en het was al snel duidelijk.



Radovan Novak, Mika Salo, Dennis Dean en ik moesten een lastige beslissing maken. We moesten Verstappen van het podium halen en hem verplaatsen met Kimi Räikkönen. Gary Conolly, niet werkzaam voor Ferrari International Assistance

Dat werd niet door iedereen even goed ontvangen. Het Nederlands voetbalelftal was zeldzaam slecht, waardoor de F1 er ineens een heleboel supporters bij had gekregen. Iedereen sprak er schande van. Daar had Connelly ook iets van mee gekregen:

Man, wat hebben we een bak kritiek over ons heen gekregen. We waren staatsvijanden in Nederland. Ook alle Red Bull-fans waren niet blij met ons. Net als andere fans.



Maar we moesten het ook van het andere perspectief bekijken. Een andere coureur werd ‘beroofd’ van zijn podiumpositie door een move die niet reglementair was. Als Max zich aan de regels had gehouden, dan kon hij Räikkönen niet inhalen. De regels waren vrij duidelijk. Je kan niet van de baan afgaan en daarmee voordeel opdoen. Het was ook blijvend voordeel: Verstappen kon van P4 naar P3 door een meter van de baan af te snijden. Het was een van de moeilijkste beslissingen die ik ooit heb moeten maken, maar ik sta er nog steeds achter. Erop terugkijkend zal Verstappen het ook wel begrijpen dat het de juiste beslissing was. Gary Connelly, durft nog niet naar Limburg op vakantie vanwege muilpeerangst.

Om met @jaapiyo en Jack van Gelder te spreken: waarvan akte.