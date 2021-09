“Penalty Verstappen niet echt een handicap”

Christian Horner denkt dat het allemaal wel goed komt en ziet de penalty voor Verstappen niet echt als een handicap.

Alles in de Formule 1 heeft consequenties. Voor de buitenstaander is het soms lastig uitleggen waarom allerlei straffen worden uitgedeeld. Het komende weekend zal Max Emilian Verstappen een straf van drie grid-plaatsen bij de start moeten incasseren omdat Lewis Hamilton de deur openhield voor Verstappen. Je gaat toch niet proberen in te halen tijdens een F1-race!!!!! Waanzin!!

De stewards van de race hebben er naar gekeken en bevonden dat Verstappen ‘overwegend’ schuldig is. Zonder gekheid, dat is op zich niet eens zo’n vreemde benadering. Hamilton hield de deur te ver open, maar als je buitenom de auto ernaast zet neem je extra veel risico. Je gaat als het ware ‘op de penaltystip liggen’.

Penalty Verstappen geen groot probleem

Christian Horner, de teambaas van Red Bull, ziet de penalty van Verstappen niet echt als een grote handicap. Dat laat hij weten in zijn column:

We moeten de gridstraf penalty voor Verstappen incasseren. Maar in Sochi is dat niet echt een handicap door de enorme ‘tow’ (door de slipstream,red.) die je kunt krijgen voor Bocht 1. Ik zie ernaar uit hoe we dat gaan aanpakken. Christian Horner, is niet down ondanks de handicap.

In principe zal niemand de ogen op Red Bull gericht hebben. Dit circuit is een overduidelijk Mercedes-circuit. Daarnaast voelt Geweldige Vent Valtteri Bottas zich hier als een vis in het water.

Ik keek even naar de resultaten van Russische Grand Prix en in 2018 wist Max van de laatste plaats naar de eerste rijden, voordat hij zijn eerste stop maakte. Vorig jaar waren we hier tweede, maar het is wel een circuit waar we nog nooit gewonnen hebben. Het is een Mercedes-baan. Voor mijzelf heb ik mentaal gezien Monza en Sochi als ‘Mercedes-circuits’ gekenmerkt. Het gaat dus zeker een uitdaging worden. Christian Horner, feliciteert Hamilton alvast met zijn 100e overwinning.

Nóg een gridstraf

Naast het feit dat inhalen redelijk goed mogelijk is op Sochi, moeten ze nog een nadeel wegwerken. Vanwege de clash met Hamilton in Copse Corner tijdens de GP van Engeland (misschien heb je het niet meegekregen), moest Verstappen, dankzij een fout van Hamilton, zijn motor afschrijven. Dat zijn nu eenmaal de regels, maar Red Bull moet dus wel de komende races een extra motor in de poule brengen om het einde van dit seizoen te kunnen halen. Het zou goed kunnen dat dat op Sochi gaat gebeuren.

Wat denk jij? Gaat de penalty van Verstappen niet zoveel voorstellen? Of is dat na 5 rondes al goed gemaakt? Wat zijn jouw favoriete doperwten? En wordt er meteen een nieuwe Honda-motor in de RB16B gelepeld? Laat het weten, in de comments!