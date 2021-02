Topsnelheid en motorfietsen: de grens van 300 km/u - Autoblog.nl

Deze week werd de 2021 versie van de Suzuki Hayabusa voorgesteld, de motorfiets die vooral bekend is vanwege zijn topsnelheid.

Gentlemens Agreement topsnelheid motorfietsen

De komst van de eerste Suzuki Hayabusa in 1999, was de aanleiding voor een zelfopgelegde snelheidslimiet door de motorfietsfabrikanten. Het feit dat deze motor zeker 15 km/u sneller was dan de toen al leverbare Honda CBR 1100 XX (290 km/u topsnelheid) opende de ogen van de fabrikanten. Dit kon alleen maar fout aflopen.

Fout in de zin van: daar gaan overheden vast regelgeving voor verzinnen. Niemand wilde dat topsnelheid van motorfietsen op de politieke agenda zou komen. Dus dan maar jezelf een limiet opleggen.

In theorie althans, want natuurlijk werd de Hayabusa niet ‘geknepen’ en kon je er nog steeds de 300 km/u barrière mee slechten. Maar ‘de industrie’ gaf wel een signaal af aan de overheden en er kwam dus geen actie.

De Italianen zouden de Italianen niet zijn als zij er niet op een gegeven moment lak aan hadden. Iets met een zelfgekozen leus van #italiansdoitbetter. MV Agusta had zelfs de moed om erg openlijk het gentlemens agreement te breken door een versie van haar F4 de versienaam R312 mee te geven. Verwijzend naar de vermeende topsnelheid van 312 km/u.

Nu is topsnelheid bij motoren vooral goed voor gesprekken aan de bar. Maar daarom niet minder vermakelijk. We lopen een aantal motoren langs waar de topsnelheid een belangrijke rol speelde.

MV Agusta F4 R312

2007 – 310 km/u

Ja, MV Agusta dus. 183 pk, 115Nm, 192kg en een topsnelheid van 312 km/u, dat vermelde de persinformatie van MV Agusta bij de introductie van de F4 R312 in 2007. Daarmee was het zoals gezegd voor het eerst dat een Europese fabrikant openlijk afstand nam van de gentlemens agreement.

De F4 begon als 750cc en was inmiddels in 2007 tot 999cc vergroot (later naar 1078cc). Wat zeker meehielp deze topsnelheid te bereiken. Maar misschien nog wel belangrijker voor een MV Agusta. Met de R312 lukte het eindelijk om weer eens een knappe kleurstelling te bedenken na alle uitglijders die volgden op de iconische eerste zilver/rode uitvoering. Wat mocht dat kosten in 2007? € 25.699,- om precies te zijn.

Kawasaki H2

2016 – 295 km/u (H2R: 357 km/u)

Natuurlijk wil je het bij de Kawasaki H2 eigenlijk hebben over de R versie. Maar dat is eigenlijk valsspelen, want dat model was niet toegelaten op de weg. De Kawasaki H2 en de H2R zijn beiden voorzien van een motorblok dat gekoppeld is aan een supercharger. De heren van Motoplus voerden destijds een topsnelheid test uit met beide modellen.

De straatversie van 200pk bracht het tot een hele nette 295 km/u maar de H2R (326 pk) zette echt een straffe snelheid neer met een topsnelheid van 357 km/u. Leuk om op te merken is dat tijdens de vermogenstest de H2R een verbruik van 1 liter euro95 op 4,5 km noteerde.

Iets stoerder voor aan de bar. De acceleratiecijfers: 0-200km/u in 6,5s en de 300 km/u grens werd door de H2R na 13,4s doorbroken…

Dit jaar hebben we geen motorbeurs van Utrecht, maar om even een beeld te geven hoe de H2R ooit tijdens een live-demo op de rollenbank in Utrecht klonk, zie onderstaande video.

Honda CBR 1100 XX Blackbird

1996 – 290 km/u

Voordat de Hayabusa alles veranderde, was er al de Blackbird van Honda. Een motor die er ook gewoon nog als een motor uitzag. Ook al wilden de Honda Marketing mensen doen alsof hij overeenkomsten had met een bepaald vliegtuig (u weet wel, de Lockheed SR-71 Blackbird).

De CBR 1100XX had een aantal jaren vrij spel op de Autobahn tot de komt van de Hayabusa. Die vooral in de pers en onder het ‘motorvolk’ er met de titel van snelste motor vandoor ging. Maar de qua verkopen evenaarde de Honda uiteindelijk op zijn minst de Suzuki.

Brough Superior SS100 Pendine

1927 – 180 km/u

En hoe ging dat vroeger dan? De Brough Superior SS100 Pendine heeft lang het snelheidsrecord voor productiemotorfietsen in handen gehad. Brough Superior werd na een test in 1923 door een redacteur van een motortijdschrift ‘de Rolls-Royce’ van motorfietsen genoemd.

Een slogan die ze vervolgens zelf ook zijn gaan gebruiken in hun reclames. Dat was na de test van een SS80. Maar de opvolgende SS100 ging vervolgens dik over de 100 mph heen. Tegenwoordig komen deze modellen nog maar zelden op de markt. Mocht je interesse hebben. Met € 100.000 doe je waarschijnlijk nog steeds geen zaken! Als je het over topsnelheid van motorfietsen hebt, dan was de Brough Superior destijds de te kloppen motor.

Vincent Black Shadow

1949 – 201 km/u

Een van de motoren die uiteindelijk de Brough Superior passeerde en de bakens opnieuw verzette was de Vincent Black Shadow. Eveneens een motor die iets zegt over je financiële slagkracht, mocht je er nu eentje bezitten.

De motor werd van 1948 tot 1955 gebouwd, waarna de Engelse fabriek ook alle motorfiets activiteiten staakte. Een 998cc v-twin wist er een respectabele 55pk uit te persen, wat hem dus een topsnelheid van 125 mph opleverde. Daarmee doorbrak hij als eerste de 200 km/u grens voor productiemotoren.

En ok, om het af te leren. Hieronder nog een Kawasaki H2R die in een dragrace redelijk wat materiaal op 4 wielen achter zich kan houden.