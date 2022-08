Peperdure auto’s veroorzaken overlast op het vliegveld

Peperdure auto’s verstieren het weer voor de hardwerkende Finnen.

De oorlog in Oekraïne is nog steeds volop bezig. De invasie van Rusland duurt een behoorlijke tijd. Het is zeker niet de walkover die Putin zich had voorgesteld. Maar ja, als je eenmaal bezig bent, kun je niet zomaar stoppen. Dan staat toch een beetje trots in de weg. Ondanks dat Oekraïne geen EU-land is – of lid van de NAVO – zijn de EU- en NAVO-landen toch ‘voor’ Oekraïne.

Dit leidt niet alleen tot het verstrekken van middelen, maar ook een hele hoop sancties voor Russische bewoners. Zo is het Europese luchtruim gesloten voor alles wat uit Rusland komt. Maar daar hebben de Russen wat op gevonden. Ze gaan gewoon via Finland. Dat meldt AFP.

Overlast peperdure auto’s

Russen die toch ergens naartoe moeten vliegen (buiten Rusland) pakken dan de auto naar Helsinki en vliegen vandaar naar hun plaats van bestemming. Uiteraard zijn het de beter bemiddelde Russen, dus alle parkeergarages in Helsinki staan nu tot de nok gevuld met peperdure auto’s als Mercedessen, Porsches en Bentleys.

Dat levert nogal de nodige overlast op. Voornamelijk omdat het geen Finnen zijn, uiteraard. En met Finnen bedoelen we Finnen, niet zoals sommigen in de commentsectie Finnen bedoelen.

Grensbewegingen

Het aantal grensbewegingen was altijd zo’n 130.000 per maand, maar sinds de corona-maatregelen zijn versoepeld in Rusland, steeg dat naar 230.000 per maand. Nu zul je denken: maar waarom sluit Finland dan niet gewoon zijn grenzen? Dat mag niet van de EU. Nu probeert Finland daar het een en ander tegen te doen om te zorgen dat ze alsnog de grenzen toch kunnen sluiten.

Tot die tijd kun je dus je camera pakken en de dikste auto’s spotten op het vliegveld van Helsinki. Uiteraard met Russisch kenteken.

