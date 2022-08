BREEK: Audi kondigt deelname F1 aan!

Audi kondigt deelname F1 aan. Eindelijk. En ze hebben een F1 auto!

Het hing al een hele tijd in de lucht, natuurlijk. Audi kondigt deelname in de F1 aan. Het is nu officieel! Dat is geen donderslag bij heldere hemel. Audi en Porsche zijn al jaren aanwezig bij de gesprekken van de FOM en de FIA over de nieuwe motorenregels. Bij dat soort meetings zijn niet alleen de officials van alle merken en motorenleveranciers die actief zijn in de sport, maar ook van merken die interesse hebben om deel te gaan nemen.

Porsche en Audi hebben er geen geheim van gemaakt dat ze dat willen en de ontwikkelingen op de voet volgen. Dat het echter zo snel gaat, dat is alsnog een kleine verrassing. Want Audi heeft namelijk een Formule 1-auto paraat! De eerste spyshot hebben we inmiddels al binnen:

Audi kondigt deelname F1 aan

Nu lijkt het ‘gewoon’ de Formule 1-mock up auto te zijn, maar hey: je moet ergens beginnen. Ook op plaatjesfabriek Instagram is Audi actief. Daar hebben ze de foto van een achterspoiler gëupload met de tekst: ‘More Rings are coming, watch this space’

Audi gaat de motoren bouwen in Neuburg (in de buurt van Ingolstadt). Daarmee wordt het de eerste in Duitsland gebouwde F1-motor in 10 jaar tijd. Mercedes als team is eigenlijk super-Brits.

Audi gaat in 2026 meedoen, dus ze hebben nog een paar de tijd om de motor voor elkaar te krijgen. De reden waarom het Duitse merk wil meedoen is dat zowel Audi als de Formule 1 duurzaam willen zijn.

Maar met wie?

Juist… De F1 is groter dan ooit en de commerciële aspecten wegen gemakkelijk op tegen de kosten. Maar ja, dat staat niet sexy in een persbericht.

Dan rest de vraag: met welk team? Red Bull gaat met Porsche in zee, wie gaat samenwerken met Audi? De meest logische opties lijken Williams en/of McLaren te zijn. Bij beide teams zitten oud-VAG-kopstukken.

Jost Capito heeft destijds van de Volkswagen Motorsport divisise een groot succes gemaakt en Andreas Seidl is de man achter de Le Mans-successen van Porsche. Audi zal later dit jaar bevestigen om welk team het gaat.