Peperdure Nederlandse limo laat zijn neus zien in Beesd

De nieuwste coachbuildcreatie uit Nederland is onthuld op Mariënwaerdt.

Coachbuilding is vooral een Italiaanse praktijk, maar tegenwoordig hebben we ook Nederlandse coachbuilders. Denk bijvoorbeeld aan de 612 Vandenbrink Shooting Brake en diverse projecten van Niels van Roij. Op Wheels Mariënwaerdt werd er wederom een nieuwe coachbuildcreatie onthuld.

Het betreft de Packard Excellence, waar we donderdag al over schreven. Met deze auto herrijst het merk Packard – wat sinds 1969 niet meer bestaat – eenmalig uit de as. Het is een project van JB Classic & Bespoke uit Bodegraven, met een design van Frank Reijenga a.k.a. CinovarA Design.

In Beesd is de auto nu voor het eerst in het echt te bewonderen. Met de deuren geopend weet de Packard goed zijn afkomst te verhullen. Het is in de basis namelijk een Bentley Flying Spur. Deze heeft echter een zeer opvallende neus gekregen, een andere kont en suicide doors.

Als je een blik naar binnen werpt kun je wel direct zien dat het een Bentley is. Ondanks de Packard-schildjes op het stuur en de hoofdsteunen is dit onmiskenbaar een Bentley-interieur. Maar dat is natuurlijk helemaal niet erg. Het interieur is overigens niet gloednieuw. Deze Packard is namelijk niet gebaseerd op de huidige Flying Spur, maar op de vorige generatie.

Het is meteen de duurste (moderne) Bentley van Nederland: de Telegraaf weet te melden dat deze auto zo’n €2 miljoen heeft gekost. Deze generatie Flying Spur kostte in de basis slechts 2,5 à 3 ton. Maar hé, vergeleken met de Bugatti Brouillard valt het mee. Terwijl deze auto in feite net zo uniek is.