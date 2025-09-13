Dit is de duurste Alpina van Nederland 

Een 4.4 liter V8, 621 pk en een prachtig lederen interieur. Weet je het al?

In augustus werden bijna 25.000 volledig nieuwe auto’s ingeschreven in het RDW-register, voor een totaalbedrag van 1,2 miljard euro. Ja, ja, dat is gemiddeld zo’n €47.600 per auto. We gingen opnieuw op zoek naar wat bijzonderheden tussen al deze auto’s, waarbij we natuurlijk ook keken naar alle ‘importjes’ die naar ons land zijn gekomen. Hierbij het eerste deel.

Alpina XB7 Manufaktur

Een tuningkit voor de BMW 1500, daar begon het mee in 1965. Burkard Bovensiepen vond namelijk dat zijn auto wel iets sportiever mocht zijn en samen met Weber ontwikkelde hij een carburateursysteem waardoor de motor wat meer vermogen kreeg. Dankzij een testverslag in Auto Motor und Sport kreeg zijn kit al wat goede publiciteit, maar de eerste verkopen werden geregeld op International Motor Show in Frankfurt. Niet op een eigen stand, want dat was namelijk veel te duur, maar gewoon door brochures achter de ruitenwissers te leggen van elke BMW 1500 die hij op de parkeerplaats kon vinden. Slim!

BMW kreeg dit natuurlijk ook door en was zeer onder de indruk van de kwaliteit van de kit en gaf zelfs aan dat de garantie behouden bleef bij de installatie daarvan. En zo ontstond een jarenlange samenwerking tussen BMW en Alpina Burkard Bovensiepen GmbH, oftewel Alpina. Eerst als een tuner, maar vanaf 1983 als officiële fabrikant. Een status die binnenkort verloren gaat, want aan het einde van dit jaar zal het label geheel worden overgenomen door BMW en stopt de fabricage van de Alpina’s zoals we die nu kennen.

Het klinkt natuurlijk een beetje depri, maar we naderen dus het einde van de ‘echte Alpina’s’. Een gamma dat (nog heel even dan) bestaat uit zeven verschillende modellen, met de B8 GT en de XB7 aan de top. De XB7 is duidelijk de dikste, gebaseerd op de BMW X7, maar er kan natuurlijk altijd een schepje bovenop: de XB7 Manufaktur. Nog steeds met de indrukwekkende 4.4 liter V8 met 621 pk, maar wel met andere velgen, een aangepaste diffuser en een zeer chique lederen interieur.

De prijzen in Duitsland beginnen bij € 190.500, maar dan ben je er natuurlijk nog niet. Een leuke optielijst, aangevuld met zo’n 90.000 aan BPM en vervolgens heb je gewoon de allerduurste Alpina die (qua nieuwprijs) op Nederlands kenteken staat: €325.207!

Rolls-Royce Ghost

Sommigen zeggen dat je XB7 Manufaktur niet moet zien als een dure BMW, maar als een goedkope Rolls-Royce Cullinan. Tsja, terecht of niet, maar via dit rare bruggetje komen we aan bij een andere ‘duurste’. namelijk de duurste Rolls-Royce Ghost op gele platen: €633.006. Juist, dat is dus bijna tweemaal zoveel als de eerdergenoemde XB7!

Wat krijg je dan voor ruim 6 ton? In ieder geval de tweede Rolls-Royce Ghost II van de tweede generatie die op Nederlands kenteken staat. Dat klinkt nogal verwarrend en dat is het eigenlijk ook! De Rolls-Royce Ghost werd namelijk in 2009 gepresenteerd, waarna in 2014 een (wat kleinere) update volgde die de naam Rolls-Royce Ghost II kreeg. Een nieuwe (wat grotere) update volgende in 2020, waarbij je zou verwachten dat het dan misschien de ‘Ghost III’ zou worden. Maar nee, het was weer gewoon een ‘Ghost’, maar dan dus van de tweede generatie. De meest recente update, in 2024, bracht dus opnieuw de naam ‘Ghost II’ terug, maar nu dus van de tweede generatie.

Het eerste exemplaar van deze laatste Ghost update verscheen in mei op Nederlands kenteken, met een prijskaartje van € 568.556. Dat is toch nog zo’n 65K minder dan de Ghost die in augustus op kenteken verscheen. Dat was trouwens geen Black Badge of een EWB, dus het lijkt geheel te komen door een flink langere lijst aan (dure) opties. Nog even nieuwsgierig naar meer info over de nieuwste Ghost? Check van even de test test van Wouter.

Lucid Air

Zin in nog een videootje? Ga dan even naar Wouter’s test van de Lucid Air, waarbij de conclusie toch wel is dat het een fantastische auto is. Maar het is ook wel duidelijk dat het een zeer lastige markt is voor dergelijke prijzige EV’s. Daardoor is het juist extra opvallend dat het aantal Lucids in augustus steeg van 108 stuks naar 130, een stijging van ruim 20% in één maand tijd!

Nog opvallender is misschien wel dat deze 22 stuks niet vers uit de fabriek kwamen, maar dat ze allemaal (op eentje na) via de ‘import’ naar Nederland zijn gehaald, waarna ze ook op dezelfde dag (op twee na) een tenaamstelling hebben kregen!

Bijna alle uitvoeringen zijn meegenomen, van de goedkopere Pure, via de Touring en Grand Touring tot de duurdere Dream Editions, hoewel de Sapphire editie, met 1.251 pk, ontbreekt. Het is in ieder geval wel duidelijk dat iemand vertrouwen heeft in de verkoop van deze Lucids!

No 4, CLA 250+ en Seal 6

In augustus zijn natuurlijk nog veel meer auto’s op Nederlands kenteken gekomen. We hebben het dan over bijna 50.000 nieuwe kentekens voor personenauto’s, waarvan de helft werd gebruikt voor volledig nieuwe exemplaren. Hier zaten zoals gewoonlijk ook een paar modellen tussen die we nog niet eerder op gele platen hebben gezien.

Zo konden we de eerste twee exemplaren van de DS Automobiles No 4 verwelkomen. Hoewel je dit model ook als PHEV kan bestellen, zijn de eerste twee stuks van het type E-Tense, oftewel de EV-variant. Tevens lijkt gekozen te zijn voor de duurdere Étoile uitvoering, aangezien er een catalogusprijs van € 46.580 genoteerd is.

In wat grotere aantallen, 69 stuks, zagen we de volledig elektrische Mercedes-Benz CLA 250+ in het RDW-register verschijnen. Geen EQ-nogwat, dat is misschien wel weer even wennen. Ook dit is trouwens opnieuw een auto waarin Wouter al de nodige kilometers heeft gemaakt. Nog niet genoeg video’s gezien vandaag? Check dan gerust de test van een paar maandjes geleden.

Het derde model dat in augustus nieuw op kenteken is verschenen, is de BYD Seal 6 DM-i Touring. Een interessante hybride stationcar die in april in Shanghai gepresenteerd werd. Daarmee is deze erg snel op gele platen verschenen, zo snel dat zelfs de website van BYD NL het bij de Seal 6 DM-i nog heeft over ‘Coming soon’. Mogelijk zijn het dus nog testauto’s, zoals we wel eerder bij BYD hebben gezien.

Dit was een bijdrage van Edvar van Daalen