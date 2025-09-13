De enige echte Bugatti Brouillard is geland in Nederland

Perridon showt zijn nieuwe aanwinst.

In augustus onthulde Bugatti tijdens Monterey Car Week een auto waar er maar eentje van gebouwd wordt: de Brouillard. De eigenaar van deze auto is niemand minder dan onze grote vriend Michel Perridon. Inmiddels is de auto geland in Nederland.

De Brouillard werd gisteren met de nodige bombarie onthuld op Wheels Mariënwaerdt in Beesd. Voor de gelegenheid had Perridon ook nog wat andere Bugatti’s meegenomen. Met een slordige telling kwamen we uit op circa 25 Bugatti’s. En dat is nog niet eens zijn volledige collectie. In totaal heeft hij 32 Bugatti’s. Tsja, verzamelen is nu eenmaal verslavend.

De Brouillard is een one-off, maar helemáál uniek is de auto niet. Het model vertoont veel overeenkomsten met de W16 Mistral. De koplampen en achterlichten komen regelrecht van de Mistral en het lijnenspel komt ook grotendeels overeen. De belangrijkste verschillen zijn dat de Brouillard een dak heeft en een stukje agressiever oogt.

Bij de onthulling stond ook een beeldje van een man op een paard. De man is Ettore Bugatti en het paard is Brouillard. Deze auto is dus geïnspireerd op het paard van Ettore. In het interieur zien we daarom paardenmotieven terug en er is echt paardenhaard in verwerkt. Boze tongen (Perridon zelf) beweren dat het interieur zelfs ruikt naar paard.

Wat heeft Perridon voor deze auto betaald? Naar verluidt zou het zo’n 20 miljoen zijn, maar je moet ook niet raar opkijken als het meer is. De Rolls-Royce Sweptail – waar er nota bene drie van zijn – kostte namelijk ook al 25 miljoen. We weten één ding zeker: dit wordt de duurste nieuwe auto ooit op Nederlands kenteken. Als ‘ie op kenteken komt. Maar daar gaan we wel vanuit.

Mocht je deze auto ook in het echt willen zien, dan kan dat. De Bugatti Brouillard staat nog het hele weekend op Wheels Mariënwaerdt.