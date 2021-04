Tesla Semi heeft 'merkbare verbeteringen' gekregen - Autoblog.nl

Klanten die een bestelling hebben openstaan voor een Tesla Semi hebben goed nieuws te horen gekregen.

Tesla is een automerk dat in een vrij vroeg stadium een nieuwe auto aankondigt. Het is dan ook al mogelijk om een aanbetaling te doen. Zo werkt de Amerikaanse autofabrikant aan een nieuwe Roadster, maar we zijn ook de Semi niet vergeten natuuurlijk.

Zolang de Semi nog niet uitgeleverd wordt kan Tesla er nog van alles aan verbeteren. Dat is wat het automerk dan ook doet. Teslarati bericht dat klanten die een reservering hebben openstaan een bericht hebben gehad van Tesla. In het bericht schrijft Tesla dat de Semi merkbare verbeteringen heeft gekregen.

De wijzigingen hebben onder meer een positieve uitwerking op de actieradius en performance van de elektrische bedrijfswagen. Helaas is de autobouwer niet in detail getreden wat deze verbeteringen concreet betekenen. We moeten ze dus op hun woord geloven.

Op de website van Tesla wordt de Semi omschreven als de veiligste en meest comfortabele truck ooit. De actieradius is 475 km tot 800 km, afhankelijk van de variant. Met een truck is het sowieso lastig zeggen wat de exacte actieradius gaat zijn. De ene lading is de andere niet. De instapper met 475 km range heeft een verwachte prijs van € 130.000. De verwachte basisprijs van het topmodel met 800 km range is € 150.000. Het reserveren van een Tesla Semi gaat gepaard met een aanbetaling van € 17.000.