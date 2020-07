Perfecte opvoeding: 5-jarige dochter over Nordschleife

Een rondje meekijken bij de achtervolging van een Carrera GT.

Voor iedereen die denkt dat een sessie yoga of een boswandeling de manier zijn om ontspannen te worden, jullie hebben het mis. Kijk even mee naar de 5-jarige Analiese die in de kinderstoel op de bijrijdersstoel van een Porsche Cayman zit. Deze kleuter is naast heel ontspannen ook nog eens goed op de hoogte van het ruim 20 kilometer lange circuit en voorziet vaders dan ook van leuk commentaar.

Het is niet de eerste keer dat Robert Mitchell samen met zijn dochter over de Nürburgring scheurt. Ze hebben er samen namelijk al meer dan 250 rondjes opzitten. Met een rustige blik doet Analiese het geluid van de auto na en vertelt ze hele verhalen. Speurwerk op Instagram leert dat Analiese ook nog een broertje heeft die pas op latere leeftijd het circuit op durfde. Broer Max besloot namelijk ‘pas’ in zijn zevende levensjaar dat het tijd was om eens bij zijn vader in te stappen. Waar dochter Analiese de racetermen als marshall en curbs duidelijk goed beheerst, kan Max de ideale lijnen dromen.

Het Instagram account van vader Robert is ook erg interessant. De professionele instructeur deelt naast de kiekjes van zijn kinders namelijk ook heerlijke plaatjes van BMW’s, McLaren’s en Porsches. De luizenmoeders zullen de ritjes met zijn kinderen onverantwoord vinden. Met de ervaring die Robert heeft met zijn bedrijf Apex Nürburg is een koter echter veiliger bij hem dan in de Suzuki Alto van de gemiddelde huismoeder.

Analiese heeft het racen er met de paplepel in gegoten gekregen. Als jouw dochter op 5-jarige leeftijd “Daddy let’s do 4 more laps.” schreeuwt weet je in ieder geval dat er in de opvoeding iets ontzettend goed is gegaan. Zijn jullie kinderen ook gek op racen?