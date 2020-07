30 miljoen uit de staatskas voor meer laadpalen

Nederland doet er alles aan om iedereen aan de stekker te krijgen.

Het bericht dat Nederland, naast Singapore, het best voorbereid is op autonoom rijden door o.a. de grote hoeveelheid laadpalen is net binnen. Volgende bericht: overheid trekt weer 30 miljoen euro uit voor meer laadpalen. Uit onderzoek blijkt dat Nederland de beste infrastructuur heeft met 3 laadstations per 1.000 inwoners. Aangezien de overheid wilt dat er vanaf 2030 alleen elektrische auto’s worden verkocht is dit nog lang niet genoeg. Letterlijk nog hard aan de weg timmeren dus.

30 miljoen euro

Om in 2030 genoeg laadpalen te hebben moeten er in 2021 213 laadpalen per werkdag geplaatst worden en in 2025 550 per werkdag. Om dit allemaal op rolletjes te laten lopen werken gemeente en provincies uit zes regio’s samen met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Door de samenwerking kunnen regio’s kennis met elkaar delen. Samen aanbesteden zorgt voor minder kosten en samen plannen voor logische plaatsen. Het doel van de samenwerking is een landelijk dekkend betrouwbaar laadnetwerk voor de verwachtte 1,9 miljoen elektrische auto’s. Volgens de overheid hebben deze samen 1,7 miljoen laadpunten nodig. Dat betekent dat er ongeveer 30 keer zoveel laadpalen moeten komen. Om dit te bekostigen legt Het Rijk 15 miljoen euro op tafel en doen de regio’s hetzelfde.

Nederland heeft de meeste laadpalen

Toch blijkt dat Nederland het met het aantal laadpalen niet zo slecht doet. Uit onderzoek van adviesbureau KPMG blijkt dat Nederland met 3 laadpalen per 1.000 inwoners de meeste laadpalen heeft. Dat maakt Nederland samen met Singapore het best voorbereid op de zelfrijdende auto. Vooral op gebied van infrastructuur doet ons land het heel goed. We hebben goed onderhouden wegen, iets waar onze zuiderburen nog wat van kunnen leren. Naast persoonlijke ervaring nu ook in het onderzoek bevestigd. Nederland heeft verder slimme verkeerslichten die de status kunnen verzenden. Toch denkt Stijn de Groen van KPMG dat Nederland niet de primeur gaat hebben.

Nederland heeft een kwalitatief hoogwaardig maar relatief kleine industrie die zich bezighoudt met de ontwikkeling van autonome voertuigen en benodigde technologie.

Het zal nog een lange tijd duren voordat er in ons land volledig autonome auto’s rondrijden. De laadpalen voor meer elektrische auto’s zijn in ieder geval in aantocht.

Fotocredits Gijsso @Autojunk