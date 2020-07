Polestar 2 – rijtest en video van de Model 3 killer

Deze Volvo zuster is absoluut een auto waar leaserijders naar uit kijken. Tijd om de Polestar 2 aan een rijtest te onderwerpen.

Helemaal nieuw voelt de Polestar 2 natuurlijk niet aan. Dat de inspiratie voor zowel Polestar 1 als deze Polestar 2 vandaan kwam, is wel duidelijk. Voor wie het zich nog kan herinneren: ooit zag de Polestar 2 het levenslicht als Volvo concept 40.2. Het is maar de vraag of het erg is, qua styling zit Volvo aardig in de goede richting.

Wat is Polestar ook al weer

Polestar is het elektrisch performance merk, in gemeenschappelijk eigendom van Volvo Car Group en Zhejiang Geely Holding. Daarmee moet Polestar zeker meer worden dan een kloon van diverse Volvo’s, maar onderhuids wel profiteren van gezamenlijke technologieën. Hoewel de Polestar 1 een plug-in hybride aandrijflijn heeft, gaan alle toekomstige Polestars volledige elektrisch worden. Qua ontwerp geeft de Polestar Precept richting aan de eigen koers die ze ook qua design gaan voeren.

De volledig elektrische Polestar 2

De Polestar 2 is gebaseerd op het CMA platform, waar onder andere de Volvo XC40 op wordt gebouwd. Ook van de XC40 komt er een volledig elektrische versie, maar Volvo biedt ook nog diverse benzine en plug-in hybrid varianten aan.

Het accupakket ligt in de bodem en heeft onderaan een H-vorm. De bovenste laag heeft een T-vorm, waarbij de voetenruimte bij de achterbank vrij wordt gehouden. Als je er op let, is de bodem voorin inderdaad wat hoger, maar zonder dat je er last van hebt als bestuurder.

Het accupakket bestaat uit 27 modules van 12 cellen, totaal 324 stuks. Zonder beschermende “doos” weegt het pakket 385 kg, het geheel telt op tot 499 kg. Het gewicht is en blijft (voorlopig) de achilleshiel van alle elektrische auto’s, tenzij er een erg klein accupakket wordt gemonteerd. Het totaalgewicht van de Polestar 2 is een niet malse 2123 kg (een Tesla Model 3 Dual Motor is zo’n 200 kg minder zwaar).

De bruto accu capaciteit van de Polestar 2 is 78 kWh. Netto bruikbaar is 75 kWh. Het opgegeven energieverbruik is 19,3 kWh/100 km en de WLTP range is 470 km. Dat is net iets minder dan de 500 kilometer die Polestar ooit aankondigde, maar het is meer dan acceptabel voor de meeste gebruikers. Gedurende onze één dag durende rijtest van de Polestar 2 konden we natuurlijk maar moeilijk een uitgebreid oordeel vellen over de praktijk actieradius. Zolang we niet aan het stampen leek ruim over de 350 km zeker reëel.

Laden Polestar 2

Minstens net zo belangrijk als de range, is hoe snel je kan laden. Ervaren EV rijders weten dat er een verschil is tussen AC laden (thuis en publiek) en het DC snelladen, wat je bijvoorbeeld langs de snelweg kan doen. Gelukkig heeft Polestar zijn huiswerk goed gedaan en zijn de laad-specificaties.

AC laden kan de Polestar via een driefase aansluiting met maximaal 11 kW. In maximaal 7 uur is de Polestar 2 dus weer 100% opgeladen. Het snelladen kan met maximaal 150 kW. Polestar communiceert daarover dat van 0-80% laden dan in 40 minuten geklaard is. Voor de snelle rekenaars: dan laadt de Polestar 2 in ieder geval niet de hele laadcyclus op het maximum van 150 kW.

Prestaties Polestar 2

Ook deze specificaties zijn dik in orde: de Polestar 2 heeft één motor op de vooras en één op de achteras. Bij elkaar opgeteld heeft de vierwielaangedreven Polestar 2 dan 408 pk vermogen en 660 Nm aan maximum koppel. Dus ondanks het forse gewicht, schiet de Polestar 2 bijzonder rap uit de startblokken. De 0-100 km/u duurt slechts 4,7 seconde, nog niet zo heel lang geleden waren dat soort tijden gereserveerd voor Porsches en dikke BMW’s. De topsnelheid is begrensd op 205 km/u, het schijnt dat je dat ook zo aantikt.

De snelheidssensatie is typerend voor een elektrische auto. De tussenacceleraties zijn bijzonder snel, vooral omdat de Polestar 2 direct een schop uitdeelt als je op het gaspedaal gaat. Op (illegale) hogere snelheden vlakt de acceleratie af, daar doet een verbrandingsmotor gevoelsmatig beter. Tenzij je niet zo gehecht bent aan je rijbewijs is dat uiteraard niet zo heel erg relevant.

Polestar 2 Performance Pack

De Polestar 2 van de rijtest was uitgerust met het Performance Pack, die nog een sportief randje geeft. Voor 6 mille biedt het Polestar 2 Performance Pack Öhlins Dual Flow Valve instelbare dempers, Brembo remsysteem met vier zuigers, gesmede 20 inch lichtmetalen velgen, en ‘Swedish Gold’ ventieldoppen en veiligheidsgordels.

De Öhlins-dempers zijn handmatig te stellen op 22 standen op basis van voorkeur bestuurder. Het issue daarmee is dat je onder de auto moet kruipen om dit te gaan doen, de gemiddelde bestuurder zal dat net zo vaak doen als rijden in een F1 auto. Het klinkt leuk voor in de kroeg, maar praktisch heb je er weinig aan.

De 20 “ gesmede lichtmetalen velgen reduceren de onafgeveerde massa met 1,5 kg per wiel. Het gaat te ver om te zeggen dat direct te voelen is, maar het helpt natuurlijk wel.

Weggedrag

Het ziet er uit als een Volvo, rijdt het dan ook als Volvo? Moderne Volvo’s zijn vooral comfortabel, veilig en rijden ook een beetje zo. Aangezien Polestar zich manifesteert als het performance merk binnen de Volvo group, mag je er best wat van verwachten. Gedeeltelijk maakt Polestar die belofte waar, maar er is wel een duidelijk keuze gemaakt qua karakter.

Feitelijk kan je aan de vermogensverdeling al afleiden hoe de Polestar 2 vermoedelijk gaat rijden. De voorwielen kunnen 100% van het vermogen krijgen, de achterwielen tot 70%. Geen moddervette drift of zelfs maar een licht uitwaaiende achterkant, de Polestar 2 stuurt vooral heel neutraal. Qua karakter lijkt het weggedrag meer op de Audi RS modellen, dan op BMW M of Mercedes AMG exemplaren. Duidelijk?

Het is niet slecht, maar wel wat braaf. Van het performance merk en dan ook nog een auto met Performance Pack had ik een iets ruiger randje verwacht. Gelukkig voor Polestar malen de meeste kopers er niet echt om.

Ook van de Öhlins Dual Flow Valve instelbare dempers merk je in de praktijk niet heel veel. Het is een goed onderstel, maar niet exceptioneel. Eigenlijk doet de Polestar 2 het exact zo als je verwacht van een mainstream merk met een goed sportonderstel, maar ook weer niet heel veel meer dan dat.

Een vegan interieur

De Polestar 2 bevat standaard geen dierlijke producten in de materialen of constructie van welke aard dan ook. Op de stoelen is WeaveTech-bekleding gebruikt. Dit is lichter dan leer, maar ook duurzamer en gemakkelijker schoon te maken. Optioneel kan er overigens wel gewoon lederen bekleding worden besteld, voor als je net als ik niet heel gecharmeerd bent van deze bekleding.

Hoogtepunt in het dashboard is het 11,15-inch middenscherm waarop Android Automotive OS draait. Dat is niet hetzelfde als Android Auto, waarbij je feitelijk het scherm spiegelt. Hier draait helemaal native Android en daarmee kiest Polestar onder meer voor Google Maps navigatie.

Nog meer praktische zaken: onder de grote achterklep schuilt een laadruimte van 405 liter en voorin is er nog een frunk van 35 liter. Een imperiaal tot 75 kilo kan op het dak en er kan een aanhanger tot 1500 kilogram aan de optionele elektrisch inklapbare trekhaak worden gehangen.

Conclusie en prijzen

Sinds we niet meer ongelimiteerde lage bijtelling hebben is de catalogusprijs van een auto opeens weer een onderwerp. Polestar levert alleen een ramvolle Polestar 2, die al adaptieve cruise control, navi, stoelverwarming, panoramadak etc heeft. Alleen trekhaak, metallic lak, lederen bekleding, 20” lichtmetaal en het Performance Pack zijn optioneel. Verzin het en het zit er op, dus dat is prettig.

De Polestar 2 kost 59.800 euro, bij onze partner Mobility Service is de leasprijs voor de Polestar 2 vanaf 755 euro. De netto bijtelling die er bij hoort is € 213 per maand (schijf 1)/ € 283 per maand (schijf 2).