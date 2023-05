Peugeot 208 GTi (A9) 2013-2018 occasion aankoopadvies

Alle ins en out vertellen we je in het occasion aankoopadvies van de Peugeot 208 GTi (A9)

We rijden in dit aankoopadvies vandaag met de Peugeot 208 GTi. Mocht je in de markt zijn voor een minder potente 208 verwijzen we je graag naar het occasion aankoopadvies van de reguliere Peugeot 208 van @Wouter.

Met de toch wat tegenvallende rappe uitvoeringen van de Peugeot 206 en de 207 was het merk op zoek naar de magie die de ultieme hot hatch, de Peugeot 205 GTi, in tegenstelling tot zijn opvolgers wél had. Dat is de auto die je vroeger wilde hebben (en misschien nu ook nog) en voor wie in de markt is voor een sportieve hatchback is de 208 GTi geen gekke keuze. Hij voelt in ieder geval meer als een 205 GTi dan de toch wat minder gelukte snelle varianten van de 206 en de 207.

Even in het kort, hoe zat het ook alweer. De gewone 208 zag het levenslicht in 2011 en op de Autosalon van Genève in 2012 onthulde Peugeot de 208 GTi . Hij staat op 17 inch wielen met 12 inch remschijven voor, heeft van binnen overal rode accenten en het instrumentenpaneel en de pedalen zijn van geborsteld aluminium. De auto weegt 110 kilo minder dan de verstandige uitvoeringen van de 208.

Hij heeft chromen dubbele uitlaatpijpen, zwarte achterskirt en een verchroomde sierstrip langs de raamrand die een eerbetoon is aan de 205 GTi.

De ophanging is rondom opgewaardeerd, de besturing anders afgesteld voor een goede handling. Onder de kap een 197 pk sterke 1.6 THP motor die in combinatie met de lichtgewicht carrosserie van 1.160 kg de hele auto in 6,8 seconden naar de 100 km/u laat sprinten.

In 2014 is er ter ere van het 30 jarige bestaan van het Peugeot GTi label een 30th Anniversary Edition uitgekomen. Door Peugeot Sport onder handen genomen werd deze limited edition (100 stuks) voorzien van 18 inch matzwarte wielen en nog verder verlaagd. Motorisch perst de 208 GTi 30th Anniversary Edition er 208 pk uit (pun intended) en beschikt deze over een Torsen differentieel. Deze speciale editie deed 0-100 in 6,5 seconden. Overigens werd de auto omgedoopt in 2015 naar 208 GTi by Peugeot Sport en die was niet gelimiteerd, maar had wel alle updates aan boord die de jubileum editie ook had.

Ook was er nog een 208 GTi Edition Définitive om de auto uit te zwaaien. Deze had 205 pk en was er enkel in Pearl White. Krachtigere Brembo remklauwen voor en geen reservewiel, want dat spaart gewicht.

Zo’n Peugeot 208 GTi koop je natuurlijk met je hart en niet met je hersens, maar we hebben toch een aantal aandachtspunten op een rij gezet om aan te denken als je een Peugeot 208 GTi wil aanschaffen.

Aandachtspunten

Als je een tweedehands Peugeot 208 GTi (A9) wil kopen, dan hebben we een aantal tips voor je. De betrouwbaarheid is op zich in orde, maar loop toch even door de lijst met Peugeot 208 GTi (A9) problemen van dit occasion aankoopadvies heen.

Carrosserie en interieur

Qua carrosserie is er niet zoveel te melden. De Peugeot 208 GTi is altijd een driedeurs. Toen in 2018 Peugeot alle driedeurs varianten van de 208 schrapte was het ook klaar met de GTi.

In het algemeen geldt zeker bij een sportieve auto dat je bedacht moet zijn op gerepareerde schades. Een auto met meer vermogen is tof, maar niet iedereen kan het aan. We zijn niet allemaal @Wouter natuurlijk. Ga proefrijden op een mooie dag, zet de auto goed in het licht en kijk of je kleurverschillen in de lak en de panelen ziet. Sluit alles goed aan, vallen de deuren goed in het slot. Als je iets tegenkomt dan is het goed om verder te zoeken, want onderhuids kan er natuurlijk nog meer rechtgetrokken of aan elkaar gelast zijn.

Roest is geen groot issue op de Peugeot 208 GTi (A9). Alleen rond het Peugeot logo op de achterklep wordt roestgevoeligheid gemeld en op het dak net boven de voorruit. Zeker geen groot wijdverbreid probleem, maar makkelijk te checken.

Wel komen we vooral op de motorkap klachten over afbladderende lak tegen. Even goed om op te letten dus bij het rondje om de auto.

De ruitenwisserbladen die door Peugeot gemonteerd worden zijn van vrij hard rubber. Stuiteren stotteren over de voorruit kan voorkomen. Als je dat irriteert is het een goed idee om de wissers te vervangen door een merk met een zachter rubber.

Onderstel

Het onderstel dan. De Peugeot 208 GTi heeft een sportonderstel en een vergroot remsysteem met rode remklauwen en directere besturing. De 208 GTi 30th Anniversary heeft een sperdifferentieel.

Een kloppend geluid bij de voorwielophanging wordt door eigenaren online gemeld. Dat kan er op duiden dat de ophanging is versleten, maar ook dat de droplinks stuk zijn. Ook de schokdempers kunnen de oorzaak van de bonkende geluiden zijn.

Kleine tip als je een hot hatch koopt: kijk met een zaklamp ook even naar de ophanging en veerpoten etcetera. Kijk ook eens naar de onderkant. Als onderdelen aan één kant er nieuwer of anders uitzien kan het zijn dat de auto een klap heeft gehad en gerepareerd is. Hete hatchbacks kunnen flink mishandeld zijn.

Check de banden van je Peugeot 208 GTi occasion! Ja, dat weten we nu wel. Maar zeker bij een sportieve auto is juist goed om naar de banden te kijken. Als ze ongelijk zijn afgesleten bijvoorbeeld dan spoort er iets niet. De 208 GTi by Peugeot Sport hoort op Michelin Pilot Super Sport banden te staan. We hebben het al vaker gezegd, maar zeker bij een hete hatchback moet je toch echt wel goed rubber hebben.

Aandrijflijn

Wat betreft de aandrijflijn. De Peugeot 208 GTi (A9) heeft een handbak met zes versnellingen. In tegenstelling tot de andere VTi uitvoeringen die voorzien zijn van een vijfbak. Een betrouwbare versnellingsbak. Enige opmerkingen die we vinden van eigenaren is dat de auto soms wat lastig in sommige versnellingen te krijgen is. Vaak gaat het dan om de 2e of 3e versnelling. Wat de oorzaak is, is niet helemaal duidelijk, maar andere transmissievloeistof lijkt het probleem op te lossen.

Bij een hete hatchback loop je natuurlijk het risico dat de eigenaar voor je de auto mishandeld heeft en laten we zeggen een meer dan sportieve rijstijl had. Let dus op tijdens de proefrit of de auto bij het schakelen last heeft van bijgeluiden. Problemen met de synchromesh worden zeker wel gemeld. Altijd een resultaat van de berijder.

Qua remmen wordt gemeld dat de schijven die af fabriek gemonteerd zijn bij zwaar gebruik zoals bijvoorbeeld circuitdagen vlot slijten. Maar goed het is een slijtageonderdeel en als je ze toch moet vervangen is een sterkere schijf natuurlijk altijd een goede optie.

Elektronica

Dan over de elektronica. Over het algemeen staan Franse auto’s niet persé bekend om uitblinkende elektronica. De 208 GTi is geen uitzondering. Het lijkt een open deur, maar voor je proefrit, zet het contact aan en kijk welke meldingen er op het dashboard verschijnen en bovenal, verdwijnen ze ook weer. Geldt natuurlijk voor elke occasion, maar vergeet dit niet.

Het infotainmentsysteem staat erom bekend dat het traag is en plotseling kan bevriezen. Dit is een dingetje dat je terug ziet in alle 208 uitvoeringen van deze generatie, dus ook in de 208 GTi. Een harde reset door het contact uit te zetten kan werken of zelfs het loskoppelen van de massakabel van de accu. Uiteindelijk is vervanging vaak de enige definitieve oplossing.

Als het geluid van een gong klinkt, dan is de spanning van de accu misschien te laag en moet ie worden vervangen. Er zijn ook regelmatig klachten over een wegvallende Bluetooth koppeling met mobiele telefoons.

Motoren

De motor in de Peugeot 208 GTi (A9) is een 1.6 THP viercilinder. De motor zat ook in de RCZ coupé en is ontwikkelt met Citroën (logisch) en BMW. De reputatie van de motor was bij de lancering van de 208 GTi niet best en dus zijn er wel wat zaken om op te letten.

Let bij de proefrit in je Peugeot 208 GTi occasion op of je een lichte geur van brandende olie ruikt. Dit kan namelijk een teken zijn van een lek bij de distributiekettingspanner. Die vreemde geur gaat vaak samen met olielekkages die eruit zien alsof ze linksachter uit de motor komen. Laat de motor bij de proefrit flink toeren maken. Oorzaak is een defecte afdichting die door teveel olie in de motor kan gaan lekken. De distributiekettingspanner zelf kan ook de oorzaak zijn van het lek.

De distributieketting geeft regelmatig problemen bij dit type motor. Was al een issue bij de 207 RC en Peugeot heeft wel aan de motor gewerkt om die problemen bij de 208 GTi te voorkomen. Helaas kan dit al voorkomen bij lage kilometerstanden.

Meestal is het probleem het uitrekken van de distributieketting, voortijdig versleten kettingspanners of de timing van de motor raakt van slag. Je merkt dit bijvoorbeeld door een ratelend geluid tijdens het starten van de motor of tijdens het stationair draaien. Ruwe loop van de motor bij het rijden, dat hij zeg maar een beetje klinkt en rijdt als een diesel en aarzelen bij accelereren kan ook een teken zijn van een uitgerekte distributieketting. Let bij dit soort geluiden goed op dit soort reparaties zijn duur en wacht je te lang dan heb je dikke kans op ernstige motorschade.

Modellen tot 2015 hebben meer kans op problemen met de distributieketting. Daarna is er iets aan de geleiders gedaan waardoor de problemen minder voor komen.

Vooral bij de vroege auto’s worden problemen gemeld met de variabele kleptiming (VVT-systeem). Je merkt dan dat er een bak power mist, soms wel tot een derde. Er kan een bericht “motorstoring reparatie nodig” verschijnen, maar niet willen starten of slecht lopen kan ook een symptoom zijn. Werkt dit systeem niet goed kan dit schade geven aan de binnenkant van de kop, en dan heb je een dure reparatie te pakken. Qua onderdelen en qua arbeid.

Tot 2016 vinden we veel meldingen van een kapotte brandstofpomp. Stotteren en vermogensverlies kunnen duiden op een defecte brandstofpomp. Ook hier een dure reparatie en het probleem komt ook bij lage kilometerstanden voor, dus kijk of je in de onderhoudshistorie van de auto kunt kijken of het al een keer gebeurd is. Na 2016 is dit probleem grotendeels opgelost

Ook een probleem voor pre-2016 modellen is, dat de bobines vaak stuk gaan. Merk je meteen want je motor loopt dan op minder cilinders. Niet mee doorrijden, de (dure) katalysator kan daar niet tegen.

Ook de bougies zijn snel stuk. De origineel gemonteerde bougies gaan vaak slechts 20 duizend kilometer mee.

Een defecte temperatuursensor kan leiden tot lekkage waarbij koelvloeistof in de centrale computer komt. Dit kan hele diverse elektronische problemen veroorzaken. Rare dingen krijg je dan.

Als er veel korte stukken worden gereden kan de 1.6 THP motor inwendig vervuilen. Goed gas geven kan helpen, evenals tanken van premium brandstoffen, maar in het uiterste geval moet de motor worden gereinigd.

De melding temperatuur van de motorolie te hoog bij de 208 GTI (ook bij koude motor) wordt meestal veroorzaakt door een defecte sensor.

Klein gekkig dingetje. Online vinden we meldingen van een lek bij de olievuldop. Komt vaker voor, dus we noemen het toch even. De dop vervangen lost het issue op, dus geen groot probleem, maar toch.

Benzine

208 GTi 1.6 THP 197 pk / 275 Nm

208 GTi 30th Anniversary Edition/GTi by Peugeot Sport 1.6 THP 208 pk / 300 Nm (vanaf 2014)

208 GTi Edition Définitive 1.6 THP 208 pk / 300 Nm (2018)

Aanbod Peugeot 208 GTi (A9) op Marktplaats

Er is een aanzienlijk aanbod aan occasions op Marktplaats, ook van de Peugeot 208 (A9)is er flink wat aanbod te vinden, de GTi is wat schaarser.

Op moment van schrijven zijn er dik 700 exemplaren van de Peugeot 208 op Marktplaats.nl te vinden. Daarvan zijn slechts zo’n 22 een 208 GTi. Prijzen voor de Peugeot 208 GTi (A9) variëren van 8.395 euro tot 20.950 euro voor een 208 GTi by Peugeot Sport uit 2016. Voor het totale aanbod van de Peugeot 208 GTi (A9) kun je natuurlijk terecht op Marktplaats Auto.

Wij reden met de Peugeot 208 1.6 THP GTi uit 2013, beschikbaar gesteld door AutoCrew de Haan in Benschop.