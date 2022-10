Peugeot RCZ 2010-2015 Occasion Aankoopadvies

De Peugeot RCZ is wat je noemt een unieke auto. Maar schuilt er onder die unieke koets ook betrouwbare techniek? Hoog tijd voor een Peugeot RCZ occasion aankoopadvies.

De Audi TT van Peugeot, zo mag je de Peugeot RCZ toch wel noemen. Hij verscheen in de lente van 2010 op de markt, enkele jaren na de onthulling van de Peugeot 308 RC Z Concept. Ten opzichte van het studiemodel wijkt de productieversie van de RCZ nauwelijks af. De basisvormen zijn behouden, inclusief het inmiddels welbekende double bubble-dak, tevens een kenmerk van auto’s van Zagato.

Alleen verschenen als coupé

Er werd door Peugeot kort nagedacht over een RCZ met targadak, maar een productieversie van zo’n uitvoering is nooit verschenen. Peugeot heeft de RCZ daardoor enkel als coupé geleverd. Het is een unieke auto om te zien. Opvallend is de actieve achterspoiler die afhankelijk van de gereden snelheid in twee standen wordt geplaatst.

De Peugeot RCZ werd gebouwd door Magna Steyr in Oostenrijk. Daar rolden ongeveer 67.000 exemplaren in vijf jaar tijd van de band. Een bescheiden succesje dus, die RCZ. Het laatste exemplaar liep op 18 september 2015 van de productielijn.

Facelift Peugeot RCZ

In het eerste kwartaal van 2013 verscheen de faceliftversie van de Peugeot RCZ. De gefacelifte versie kreeg naast andere bumpers en lichtunits ook een navigatiesysteem en zogeheten ‘Sound System’-technologie. Dit laatste systeem versterkt het geluid van de motor via een gecontroleerd diafragma. Het trillingsgeluid wordt luider naarmate het toerental van de motor stijgt tijdens het accelereren, terwijl het minder uitgesproken is bij constant rijden.

Peugeot RCZ R

Kort na de faceliftversie arriveerde ook de Peugeot RCZ R op het toneel. Deze topversie heeft een 270 pk sterke 1,6-liter viercilinder turbobenzinemotor. Deze auto staat nog altijd hoog aangeschreven want het is een bijzonder fijne voorwielaandrijver.

Het koppel van de EP6CDTR-krachtbron in de RCZ R bedraagt 330 Nm en is beschikbaar tussen 1.900 en 5.500 toeren per minuut. De Peugeot RCZ R heeft met een gewicht van slechts 1.280 kilogram een pk-gewichtsverhouding van 210,94 pk per 1.000 kilogram. De topsnelheid van de R-uitmonstering is elektronisch begrensd op 250 km/u en de 0-100-tijd is na 5,9 seconden een feit. Peugeot heeft de RCZ R alleen geleverd in de kleuren Moroccan Red, Nera Black, Mercury Grey en Opal White.

Uitstekende wegligging

Ook de andere versies van de Peugeot RCZ rijden prettig. De auto kent een goed uitgekiend onderstel met een fijne balans en demping. De auto heeft McPherson-type voorwielophanging en een torsiebalk achter. Wanneer de Peugeot RCZ is uitgerust met de THP-motor van 200 pk, dan is de vooras voorzien van een speciale, lagere stabilisatorstang om de auto responsiever en wendbaarder te maken.

Ook praktisch?

De meest praktische keuze is een RCZ natuurlijk niet. Maar toch is de bagageruimte voor het type auto niet aan de kleine kant. Je hebt een bagageruimte van 384 liter. Deze capaciteit kan nog verder worden vergroot door de rugleuningen van de achterbank neer te klappen, wat resulteert in een maximale bagageruimte van 760 liter.

Interieur Peugeot RCZ

Een sterk punt van de Peugeot RCZ is het interieur. De Fransozen hebben fraaie materialen gebruikt voor de afwerking van de sportstoelen en het dashboard. Om ervoor te zorgen dat elke klant zijn auto uniek kon maken, kon je de Peugeot RCZ uitgebreid personaliseren. Kopers konden kiezen uit een dak van echt carbon, dakbogen in verschillende kleuren (zwart chroom bijvoorbeeld), een reeks 18- en 19-inch lichtmetalen velgen in verschillende afwerkingen (mat zwart, donkergrijs, diamanté), zwart gelakte carrosseriedelen bij de voorkant, carbon buitenspiegelkappen, carrosserieversieringen, en ga zo maar door.

Motoren

Maar welke motoren zijn er dan geleverd voor de Peugeot RCZ? Dat zijn er vier in totaal. Hieronder een kort overzicht.

1.6 THP 155 – 156 pk en 240 Nm

1.6 THP 200 – 200 pk en 275 Nm

1.6 THP 270 – 270 pk en 330 Nm

2.0 HDi 160 – 160 pk en 340 Nm

Aandachtspunten

Tijd voor de aandachtspunten van een Peugeot RCZ. Waar moet je op letten als je interesse hebt om een exemplaar te kopen? We zetten diverse punten voor je op een rij.

Carrosserie en Interieur

De motorkap van de RCZ loopt over in de zijschermen. Bij een zijdelingse botsing moet vaak ook de motorkap worden vervangen.

De RCZ heeft een actieve motorkap die ‘opklapt’ dankzij een pyrotechnisch activeringssysteem. Dit moet de hoeveelheid van letsel dat een voetganger kan oplopen bij een aanrijding beperken. Kostbaar om systeem weer te herstellen.

Onderstel

De schokbrekers achter zijn gevoelig

Bij sommige exemplaren bijgeluiden uit onderstel, waarbij er een aantal verschillende zaken mis kan zijn. Aan de voorzijde zijn het vaak de stabilisatorstangen of toplagers van de veerpoten.

Elektronica

Elektronische storingen dienen uitgelezen te worden bij de dealer.

Bevriezing van display infotainmentsysteem komt vaker voor, auto herstarten is dan noodzakelijk.

Aandrijflijn

Een elektrische verbinding van de brandstofverwarming in het brandstoffilterdeksel kan oververhit raken. Hierdoor kan het deksel vervormen. Er is een terugroepactie voor geweest, dus controleer of deze is uitgevoerd.

De 1.6 THP-motor heeft geen beste reputatie, maar de issues speelden vooral bij de eerste lichtingen. Als de auto goed onderhoud heeft gehad dan moet je er probleemloze kilometers mee kunnen rijden.

Distributieketting 1.6 THP motoren kenmerkt zich door geratel en dieselgeluid (bij de benzines). Dit kan leiden tot serieuze motorschade indien niet tijdig verholpen.

Wie alleen maar kortere ritten maakt, opgelet: de 1.6 THP motor kan dan inwendig vervuilen. Goed gas geven kan helpen, evenals tanken van premium brandstoffen, maar in het uiterste geval moet de motor worden gereinigd.

De benzinemotoren hebben een elektrisch inschakelende waterpomp, maar soms doet die dat niet. Daardoor kan de koeling onvoldoende zijn en de motor te warm worden.

Zuigerkoppen van Peugeot RCZ modellen zijn een aandachtspunt. Er is dan sprake van trillingen en verlies van vermogen. Kan ernstige motorschade opleveren, dus goed laten controleren.

De distributieketting van de Peugeot RCZ laat het soms vroegtijdig afweten.

Aanbod Peugeot RCZ op Marktplaats

Van de Peugeot RCZ staan op het moment van schrijven ongeveer 42 exemplaren te koop op marktplaats.nl. Prijzen beginnen bij een kleine 8.000 euro voor een exemplaar uit 2011 en dik 250.000 kilometer en lopen op tot ongeveer 26.000 euro voor een RCZ R uit 2014 met ongeveer 55.000 kilometer op de klok. Op het moment van schrijven zit er geen enkele diesel tussen het aanbod. Voor het totale aanbod van de Peugeot RCZ kun je natuurlijk terecht op Marktplaats Auto.