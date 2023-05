Veroorzaker dodelijk ongeval A59 zat topsnelheid te filmen

Bij het ongeval kwam in maart in een klap een heel gezin om het leven.

Een dodelijk ongeval kan een ongelukkige samenloop van omstandigheden zijn, maar vaak is er toch wel een schuldige aan te wijzen. Bij het fatale ongeval op de A59 in maart, waarbij een gezin om het leven kwam, is dat vrij duidelijk. De bestuurder die achterop reed deed zo’n beetje alles fout wat je fout kunt doen.

Het drama voltrok zich op een vrijdagavond op de A59 ter hoogte van Sprang-Capelle. Een gezin uit Raamsdonkerveer werd met hoge snelheid van achteren aangereden. De beide ouders van 46 jaar, het zoontje van 13 en het dochtertje van 10 kwamen daarbij om het leven.

De veroorzaker van het ongeluk is een 33-jarige man uit Zevenbergschen Hoek, die zelf alleen lichtgewond raakte. Hij reed niet alleen veel te hard, maar had ook teveel alcohol genuttigd én drugs gebruikt. In de rechtszaak komt nu naar voren dat hij waarschijnlijk ook nog met zijn telefoon bezig was.

Uit het onderzoek blijkt dat hij aan het filmen was op het moment van de crash. Hij reed toen 250 km/u. Dat deed hij in een Seat, waarschijnlijk een Leon Cupra van de vorige generatie. Die gaat normaalgesproken niet harder dan 250, dus het lijkt erop dat hij op topsnelheid reed.

Het was niet de eerste keer dat hij dergelijke praktijken uithaalde. De politie vond nog meer filmpjes op zijn telefoon, waarop in totaal 13 “ernstige verkeersovertredingen” te zien waren. Het bewijsmateriaal wordt dus op een presenteerblaadje aangeleverd. De zaak loopt nog, maar de jongeman wordt in ieder geval aangeklaagd voor doodslag.

Bron: Telegraaf