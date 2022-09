Tot 400 km rijbereik met vernieuwde Peugeot e-208

Kijk, dan kom je nog eens ergens. Dit is de vernieuwde Peugeot e-208.

Je hebt serieuze EV’s om wat langere afstanden mee te rijden en je hebt huis, tuin en keuken-EV’s. Oneerbiedig gezegd de elektrische auto’s met een kleinere range, gericht op taken als kinderen naar school brengen of om boodschappen mee te doen. De Peugeot e-208 was zo’n EV in die laatste categorie. De Franse autofabrikant heeft het model echter bijgepunt.

Daarmee is de e-208 een stuk serieuzer geworden. Peugeot zegt dat de vernieuwde e-208 een actieradius heeft van maximaal 400 kilometer. Een toename van 10,5% of 38 kilometer in vergelijking met het model uit 2021. De Fransen hebben de compacte elektrische auto uitgerust met de nieuwe aandrijflijn afkomstig van de onlangs onthulde e-308.

Dat betekent niet alleen een verbetering voor de actieradius, maar ook meer power! Het vermogen is met 15% toegenomen: van 136 pk naar 156 pk en 260 Nm koppel. Nee, je gaat geen verbaasde gezichten krijgen bij het stoplicht. Maar voor de stedelijke kilometers helemaal prima natuurlijk.

Standaard komt de vernieuwde Peugeot e-208 met een 1 fase 7.4 kW lader. Optioneel kun je voor de driefasen 11 kW lader kiezen. De compacte EV is in staat om met 100 kW te snelladen. Daarmee is de accu in 25 minuten van 20% naar 80% te laden.

De opgefriste e-208 komt in 2023 op de markt. Peugeot heeft sinds de lancering van het model in 2019 bijna 110.000 exemplaren geproduceerd. Eind 2021 kreeg de e-208 al eerder een kleine upgrade. Daarmee is dit de tweede keer dat het Franse automerk de hatchback weet te verbeteren.

Verwacht nog meer nieuws uit de koker van Stellantis. De Peugeot e-208 deelt immers zijn technologie met bijvoorbeeld de Opel Corsa-e en nog meer modellen. De DS 3 Crossback E-Tense is ook onlangs in het nieuw gestoken en verliest zijn Crossback naam. Verbeteringen met betrekking tot de aandrijflijn kunnen ook doorgevoerd worden op nog meer zustermodellen binnen het autoconcern.