Peugeot 208 PSE wordt eerste leuke Hot Hatch EV?

De Peugeot 208 PSE belooft veel goeds!

Het zal jullie wel zijn opgevallen dat het ineens heel erg stil is omtrent B-segment hot hatches. Er is een Polo GTI en Fiesta ST, maar dat is het ook wel. Gelukkig is daar de uiterst serieuze Hyundai i20 N. De GR Yaris rekenen we bewust niet mee, dat is meer een exoot met toevallig een Yaris-koets dan een vlotte Yaris. Naast wat retro-spul (Cooper S, Abarth 595) is er helaas niet heel erg veel meer in dit segment.

Met name uit Frankrijk zijn er wat omissies in dit segment. Wat te denken van de Clio R.S., die is er nog steeds niet is? Een vlotte Citroen VTS hoeven we ook niet te verwachten. Maar hoe staat het dan met een snelle Peugeot? Dat merk heeft behoorlijk wat gave hot hatches geproduceerd de afgelopen jaren. Denk aan de 205 GTI en 206 RC bijvoorbeeld. De 207 RC was een mispeer, maar met de 208 GTI bewees Peugeot het nog zeker niet verleerd te zijn.

Peugeot 208 PSE

Van de huidige Peugeot 208 zijn er diverse benzine-, diesel- en elektrische uitvoeringen. Maar een echt leuke of rappe versie is er niet. Gelukkig komt daar volgens Carscoops verandering in. De publicatie meldt dat de nieuwe hot hatch Peugeot 208 PSE gaat heten. Inderdaad, van hetzelfde label als de Peugeot 508 PSE. Terwijl die auto nog een plug-in hybride is, wordt de 208 PSE een volledig elektrische auto.

Daarmee wordt de eerste elektrische hot hatch een feit. De basis voor de Peugeot 208 PSE is de e-208. Die is op zich niet verkeerd qua prestaties. De elektromotor levert exact hetzelfde vermogen als de 206 GTI uit 1999 (100 kW = 136 pk). Alleen is de 208 wel meer dan 400 kilogram zwaarder die rappe 206. Dat zijn 400 kilo’s te veel voor een leuk sturende hot hatch.

Kleine accu

Dat gewicht is de reden dat Peugeot Sport níet een grotere accu gaat monteren. Op dit moment heeft de e-208 een accucapaciteit van 50 kWh. Met een grotere accu is meer vermogen eenvoudiger eruit te halen, maar wordt de auto te zwaar (en daardoor automatisch geen hot hatch). In plaats daarvan wordt er enkel een krachtigere elektromotor gemonteerd. De verwachting is dat de Peugeot 208 PSE zo’n 170 pk zal krijgen en in minder dan 7 seconden naar de 100 km/u moet kunnen sprinten. Zijn er ook nadelen? Ja, de range wordt iets kleiner. Die is volgens de WLTP nu 320 km.

Wanneer de auto bij de dealers arriveert is niet duidelijk, maar de verwachting is dat de Peugeot 208 PSE in 2022 onthuld gaat worden. Rond die periode zou ook de facelift gepland staan. In elk geval is het goed om te zien dat er fabrikanten zijn die de hot hatch nog niet hebben afgeschreven, ondanks dat iedereen geld verdient met elektrische crossovers.