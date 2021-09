Volvo XC60 T8 (2022) rijtest

De nieuwe Volvo XC60 met modeljaar 2022 heeft een facelift gekregen. We reden met het 390 pk T8 plug-in hybride model.

Volvo heeft altijd lekker veel pk’s gepropt in de T8 hybride aandrijflijn. Dat begon ooit met 408 pk in de XC90, inmiddels hebben we het over een systeemvermogen van 455 pk. Diezelfde aandrijflijn is ook te vinden in het kleinere broertje, de XC60. We gingen eens een rijtest maken met de nieuwe Volvo XC60 Recharge T8 AWD. Dit is de facelift met nu nog 390 pk, maar komt er later dus met 455 pk.

Voor als je (dagelijks) langere afstanden maakt is een plug-in hybride een ‘groen’ alternatief ten opzichte van een elektrische auto. Je hebt namelijk de benzinemotor in het geval van de plug-in hybride Recharge modellen van Volvo die kunnen helpen als de accu leeg is. Bovendien levert de aandrijflijn een leuk systeemvermogen op met dit model.

De Volvo XC60 T8 (2022) beschikt over een 2.0-liter benzinemotor, gecombineerd met een elektromotor. Het maximale systeemvermogen komt uit op 390 pk. De plug-in hybride heeft een 11,6 kWh batterij waarmee je 50 tot 55 kilometer ver komt. De deze maand aangekondigde vernieuwde aandrijflijn krijgt overigens een 18,8 kWh batterij en daarmee kun je behoorlijk ver volledig elektrisch rijden. De Zweedse autofabrikant spreekt over 77 tot 78 kilometer. In de praktijk ligt dit lager, maar is voldoende om de meeste ritten van enkele tientallen kilometers volledig elektrisch af te leggen.

Mocht je geen SUV willen kun je ook elders shoppen binnen Volvo. Dezelfde aandrijflijn is bijvoorbeeld ook te vinden in de V60 en V90. Hoe de vernieuwde XC60 T8 bevalt zie je in de rijtest video.