Peugeot 508 PSE rijtest en video - Autoblog.nl

De leukste Peugeot van dit moment? We ontdekten de Peugeot 508 PSE voor een rijtest.

Of ze nog leuke auto’s maken bij Peugeot? Je hebt natuurlijk de 308 GTi, maar de rest van het gamma van de Franse autofabrikant is nu niet echt op puur rijplezier gericht met modellen als de 2008 en 5008. De nieuwe Peugeot 508 PSE (Peugeot Sport Engineered) laat in de rijtest zien dat Peugeot het bouwen van leuke auto’s zeker niet vergeten is.

Het recept van de 508 Peugeot Sport Engineered bestaat uit een 1.6-liter viercilinder verbrandingsmotor en een elektromotor. Samen goed voor een systeemvermogen van 360 pk en 520 Nm koppel. Het model is verkrijgbaar als Berline of als station. Laatstgenoemde is zoals wij hem hebben gereden. De gezinsauto sprint in 5,2 seconden naar de 100 en heeft een topsnelheid van 250 km/u.

Op papier klinkt dat allemaal uitstekend. De vraag is natuurlijk hoe zich dit vertaalt in rijgedrag in de echte wereld. Het is een plug-in hybride en vaak voelen de pk’s van een hybride toch wat anders in vergelijking met de paardenkrachten van een verbrandingsmotor dat het helemaal zelf moet doen. Als je een glimlachende Wouter ziet in de Peugeot 508 Peugeot Sport Engineered rijtest video weet je wel dat het goed zit.

Maar aan al deze poeha hangt helaas een hele grote maar. En dat is de prijs. Peugeot heeft de 508 Peugeot Sport Engineered vrij prijzig gepositioneerd. Prijzen voor de heetste 508 beginnen bij € 70.870 en dat is toch wel een hele smak geld. Ter vergelijking, de BMW 340i is een belangrijke concurrent en begint bij € 77.430. Dan heb je twee cilinders meer (6) en 377 pk. Keuzes, keuzes..