De goedkoopste Peugeot 208 GTI heeft een kleurtje

Dat rood staat geweldig. De goedkoopste Peugeot 208 GTI die we konden vinden op Marktplaats is ook in Rouge Rubis uitgevoerd.

Het probleem dat je kunt hebben als je een enorm sterke generatie aan auto’s hebt voort gebracht, is dat de opvolger een beetje ‘meh’ is. Bij de Peugeot 205 GTI was dat het geval. Die auto was episch en werd pas vrij laat opgevolgd door de 206 GTI. Dat waren leuke auto’s, maar aanzienlijk minder heftig, minder sportief en minder snel. Gelukkig maakte de Peugeot 206 RC heel veel goed.

De 207 RC was een, eh, mispeertje. Althans, als je op zoek was naar een vinnig sturende Hot Hatch. Op de snelweg was het een fijne auto voor zijn formaat, maar niet echt sportief.

Helemaal terug

Gelukkig kwam dat met de Peugeot 208 GTI weer helemaal terug. Bij de introductie stonden zelfs Peugeot 205 GTI. Zo kon Peugeot aantonen dat ze wisten hoe belangrijk die auto was voor hen en de petrolheads.

De Peugeot 208 GTI was niet de heetste hete hatchback in zijn klasse, maar wel een heel erg geslaagde allrounder. Een fijne krachtige motor, een zorgvuldig afgesteld onderstel en een interieur met dikke sportstoelen en klein sportstuurwiel maken het plaatje compleet.















In vergelijking met de Clio R.S. heb je het voordeel dat de 208 GTI een driedeurs is én voorzien is van een handbak. Alleen de Ford Fiesta ST was nóg iets speelser, maar ook wat serieuzer. De 208 GTI is ook net even wat chiquer dan de Ford.

Goedkoopste Peugeot 208

We gingen even kijken op Marktplaats of er een paar exemplaren te koop staan en warempel: er staan er meerdere! De prijzen zijn intussen redelijk gezakt. De goedkoopste Peugeot 208 GTI staat te koop voor 8.650 euro. Daarvoor heb je een origineel Nederlands exemplaar in die fraaie rode kleur Rouge Rubis (altijd +1 daarvoor!).

De auto is afgeleverd in 2013 en sindsdien zijn er 186.855 kilometers mee gereden. Dat is niet super-weinig, maar hey: het is dan ook de goedkoopste 208 GTI. Alle boekjes zijn ook gewoon aanwezig.

Qua uitrusting valt er niet veel te klagen, zo ongeveer alles dat je nodig kunt hebben op een C-segment auto zit erop. Denk aan een navigatiesysteem en panoramadak bijvoorbeeld. Altijd handig. Mocht je de kilometers van dit exemplaar te hoog vinden, voor meer geld is dat geen probleem. Check hier ons Peugeot 208 aankoopadvies om te zien waar je allemaal op moet letten bij aanschaf!

Bekijk hier de advertentie van de goedkoopste Peugeot 208 GTI!