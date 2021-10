Piekfijne Ferrari F40 moet flink bedrag opleveren

De Ferrari F40 is zo iconisch als dat ‘ie duur is, dus moet eentje op een aankomende veiling een flink fortuin opleveren.

De Ferrari F40 wordt door velen gezien als de meest iconische Ferrari van de relatief moderne dagen. Het was de ultieme ‘poster car‘ voor Ferrari in de jaren ’80. Het cadeautje aan de wereld – en Ferrari zelf – ter ere van 40 jaar Ferrari was deze supercar die sneller moest zijn dan ooit tevoren. Met een gestripte insteek en een krachtige twin-turbo 2.9 liter V8, gecombineerd met een inmiddels iconisch ‘simpel-doch-doeltreffend’ uiterlijk, is dat gelukt, in 1987 was het een absoluut snelheidsmonster. Wat de auto ook niet minder waard maakt is dat het de laatste auto is die door de Ferrari-grootmeester zelf nog goedgekeurd werd: Enzo Ferrari overleed kort na de introductie van de F40.

Rood op rood

Enzo Ferrari vond dat rood de enige juiste kleur was voor een Ferrari. De F40 is in relatief grote oplage gebouwd, iets meer dan 1.300 stuks, en af fabriek was Ferrari-rood met een rood interieur het enige wat ‘mocht’ van Il Commendatore. Er zijn wel F40’s in andere kleuren, maar dat is bijna altijd achteraf gedaan. Een rood op rood exemplaar staat dus vrijwel garant voor een piekfijne staat.

Ferrari F40 op een veiling

Vandaar dat wij dit piekfijne exemplaar hebben gevonden. Deze rode Ferrari F40 verschijnt binnenkort op een veiling in België. Niet alleen is de staat volledig origineel, ook is hij weinig gebruikt. Er staat namelijk slechts 1.790 km op de teller van dit Belgische exemplaar. De F40 is namelijk ooit origineel besteld door Garage Francorchamps. Bovendien is de auto nog bij zijn eerste eigenaar.

De Ferrari F40 die binnenkort op de veiling van Bonhams verschijnt komt uit 1989 en is ook lekker compleet. Er zijn namelijk wel twee opties aangevinkt! De eigenaar wilde er waarschijnlijk wél in rijden, want er is airco en ‘normale’ opengaande ramen besteld. Ook alle boekjes, onderhoudshistorie en originele gereedschapskist komen mee. Sinds 1992 staat de auto in een droge garage.

Duur

Uiteraard is dat een recept voor veel geld en de Ferrari F40 moet op de veiling van Bonhams naar verwachting 1.000.000 tot 1.500.000 euro opleveren. De veiling is zonder reserve dus de auto gaat sowieso verkopen. De veiling heet Zoute Sale en maakt uiteraard deel uit van de Zoute GP. De verkoop begint op 10 oktober. Interesse tonen doe je op de website van Bonhams.